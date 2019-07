Sănătate prin mișcare

Într-un oraș sufocat, în care oportunitatea de a face mișcare în aer liber reprezintă o problemă, conducerea SC Ambro SA a decis să investească în construcția unui teren sintetic multisport, de ultimă generație, situat chiar în incinta fabricii.

„După o perioadă 1997-2007 mai grea, în care am fost nevoiți să apelăm la disponibilizări, treburile au revenit ușor, ușor la normal. Iar cum lucrurile merg din ce în ce mai bine, am devenit și noi mai relaxați, putând să ne gândim și la confortul angajaților noștri. Am construit, așadar, un teren de sport ultramodern în interiorul fabricii, acesta putând fi folosit nu numai pentru minifotbal, ci și pentru handbal, baschet sau tenis de câmp. Având la dispoziție această facilitate, salariații noștri se pot relaxa în weekend sau după orele de muncă făcând mișcare în aer liber alături de colegi și prieteni. Pentru a oferi condiții cât mai civilizate, avem în plan și construirea unei tribune, dar și a unei clădiri pentru vestiare. De asemenea, într-o altă incintă, intenționăm să utilăm o sală în care să se poată juca tenis de masă, șah sau table. Încurajăm pe toate planurile sportul și mișcarea în aer liber și sprijinim activitățile organizațiilor sociale care luptă pentru apărarea mediului, cum este mișcarea Let’s Do It România”, a declarat Paul-Henri Kohler, director general al Grupului Rossmann România, din care face parte și SC Ambro SA.

Întrucât Ambro a reprezentat un nume de referință în minifotbalul sucevean din ultimii 20 de ani, conducerea fabricii vrea să reînnoade și această tradiție.

„Echipa noastră a evoluat cu bune rezultate în campionatul județean de minifotbal, izbutind să cucerească titlul de cinci ori. Intenționăm să facem mai multe acțiuni de selecție pe terenul de sport dat recent în folosință, pentru că ne-am propus să punem din nou bazele unei echipe solide, alcătuită din salariați, care să participe în competițiile municipale și județene de amatori”, a precizat liderul de sindicat Costel Buta, omul din spatele succeselor echipei Ambro în întrecerile de minifotbal.