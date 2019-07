Kick box

Sâmbătă, municipiul Fălticeni a fost gazda unui eveniment important pentru kick box-ul din România, și anume gala de retragere a unuia din cei mai buni luptători de kick box din țară, Ionuț Pitbull Atodiresei, care și-a încheiat cariera de sportiv cu o victorie în fața propriilor suporteri. Evenimentul a avut loc în sala „Gabriel Udișteanu” din Complexul Nada Florilor și s-a numit Gala Legends XIV, ce face parte din promoția Colosseum Tournament. La acest eveniment unic pentru Fălticeni și județul Suceava a urcat în ring și rădăuțeanul Ionel Rayko Levițchi, sportiv experimentat, cu multe lupte la profesioniști. Rădăuțeanul l-a avut adversar pe Alin Răducu la categoria 75 de kilograme, un sportiv cu 10 ani mai tânăr ce este antrenat de Ionuț Pitbul Atodiresei la clubul Absoluto Cotroceni din București. Prima repriză a fost una foarte spectaculoasă, în care experiența rădăuțeanului și-a spus cuvântul, Rayko reușind foarte multe lovituri cu care a punctat și a câștigat clar repriza. Cu 10 centimetri mai scund, Rayko Levițchi a intrat tare în adversar și-n repriza secundă, iar la mijlocul rundei, antrenorii lui Răducu au aruncat prosopul pentru că și-au dat seama că elevul lor nu va ieși cu bine din ploaia de lovituri ale lui „The Lion”, care astfel a câștigat meciul prin KO tehnic.

„Mă bucur c-am am avut ocazia și onoarea să lupt în gala de retragere a lui Ionuț Pitbull Atodiresei de la Fălticeni. Am reușit să câștig în repriza a doua prin Knockout tehnic. Am luptat tare de la începutul meciului, am fost foarte bine pregătit fizic, dar și psihic și nu i-am dat nici o șansă adversarului. A fost o gală foarte reușită, cu meciuri spectaculoase și o atmosferă foarte plăcută. La meciul meu a asistat și legendarul luptător Peter Aerts, care mi-a spus că sunt foarte puternic în ring și am făcut un meci frumos, fapt ce mă onorează nespus de mult. Mulțumesc tuturor care au fost prezenți pentru a ne susține, mulțumesc antrenorului meu, Daniel Ungureanu, și lui Constantin Luchian (Atlantis Gold)”, a explicat Rayko Levițchi.

Originar din oraşul Milişăuţi, Ionel Rayko Leviţchi şi-a început cariera de luptător în anul 2010, iar momentan este campion intercontinental la profesionişti în kickboxing, dar luptă în paralel şi pe reguli de MMA (Mixed Martial Arts) şi mai nou în BKB (Bare Knuckle Boxing), fiind primul român ce a luptat într-o gală de box irlandez, meci pe care l-a şi câştigat. Mai mult, „The Lion” a reuşit să câştige în anul 2017 centura UKBU în box, cea de campion al Angliei la categoria super mijlocie, iar anul trecut a câştigat centura de campion FFC categoria mijlocie la box, după o piramidă de patru sportivi.