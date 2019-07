Rugby

Componenţii echipei de rugby seniori de la Rugby Club Gura Humorului au început de ieri pregătirea pentru noul sezon din Divizia Naţională în efectiv complet. O parte dintre jucătorii pregătiţi de Andrei Varvaroi, Ştefăniţă Rusu şi Mihai Coca au început antrenamentele de pe 1 iulie şi au avut trei săptămâni de pregătire individuală, în special la capitolul fizic, atât cei din zona Gura Humorului, cât şi ceilalţi componenţi ai lotului ce se pregătesc la Iaşi cu antrenorul Mihai Stuparu.

„Ca şi până acum ne pregătim în două tabere, la Gura Humorului şi la Iaşi, şi asta deoarece avem jucători şi acolo. O să continuăm pregătirea fizică, dar vom face antrenamente şi cu mingea. Am pus antrenamentele la ora 20, deoarece ţinem cont şi de cei ce lucrează şi astfel să ajungă la pregătire, mai ales că ziua este încă lungă şi-n plus avem şi o instalaţie de nocturnă, suficientă pentru ce avem nevoie. Federaţia Română de Rugby încă nu ne-a transmis sistemul în care se va juca în acest sezon, dar încercăm să schiţăm un program de pregătire, iar când avem datele să-l definitivăm. Vom face şi mai multe meciuri de pregătire, în special cu CSM Suceava, care este cea mai aproape echipă şi cu care ne dorim o colaborare bună, mai ales că o parte din noi am jucat acolo, dar şi cu echipele noastre de juniori de la CSŞ Gura Humorului”, a explicat managerul jucător al humorenilor, Ştefăniţă Rusu.

Lotul echipei va rămâne în mare acelaşi ca şi anul trecut

La capitolul jucători veniţi în această vară la echipă, humorenii vor beneficia de serviciile unui important jucător din pachetul de înaintare, pilierul Iulian Câtea, jucător de la CSM Suceava ce şi-a exprimat dorinţa de a evolua în sezonul ce urmează pentru echipa din oraşul natal, CSŞ Gura Humorului.

„Iulian Câtea a terminat facultatea şi şi-a găsit de lucru în Gura Humorului, aici unde s-a născut. În aceste condiţii şi-a exprimat dorinţa de a evolua la noi în următorul sezon, dar am ajuns doar la o înţelegere verbală cu el. În mare, lotul va fi cam acelaşi ca şi anul trecut, dar oricine vrea să joace la noi este bine-venit, atât jucători tineri, de perspectivă, cât şi experimentaţi, dar care să nu aibă obligaţii cu alte cluburi, pentru a fi mai uşor în privinţa actelor. Avem şi câţiva jucători ce au terminat liceul şi au plecat la muncă în străinătate, dar există şanse să se mai întoarcă din ei până la începerea campionatului”, a declarat Ştefăniţă Rusu. Managerul jucător al humorenilor a mai adăugat că obiectivul rămâne acelaşi din sezonul trecut, participarea la toate meciurile din campionat, promovarea tinerilor jucători şi o figură frumoasă în campionat, obiectivele fiind valabile pe o perioadă de trei ani, timp în care vor fi promovaţi şi juniorii de la CSŞ Gura Humorului.

În perioada 5-9 august, RC şi CSŞ Gura Humorului, împreună cu Federaţia Română de Rugby, îşi doresc organizarea unei acţiuni dedicate rugby-ului, ce se va numi „Săptămâna Ovală”. În prima parte vor avea loc cursuri Level 1 pentru antrenori şi preparatori fizici, iar în partea a doua, două zile în care antrenorul Andrei Varvaroi va împărtăşi tuturor celor implicaţi în rugby din zona Moldovei experienţa avută timp de două săptămână la cea mai renumită academie din lume, în Noua Zeelandă.