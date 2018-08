Humoreanul Marius Ferariu debutează în naţionala sub 20 de ani la World Rugby U20 Trophy de la București

Sportivul descoperit şi format la Clubul Sportiv Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor, Marius Ferariu, continuă aventura la loturile naţionale ale României de rugby. Humoreanul a reuşit să prindă lotul naţional sub 20 de ani al României şi, mai mult, este în echipa de 26 de jucători cu care ţara noastră va aborda în perioada 28 august - 9 septembrie World Rugby U20 Trophy, a doua competiţie valorică din lume la această categorie de vârstă, ce se va desfăşura pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti.

În vârstă de 18 ani, Marius este la prima sa competiţie majoră cu lotul sub 20 de ani al României, el fiind de trei ani la loturile naţionale, cu care a participat la trei competiţii majore. Acum doi ani, Ferariu a participat la Campionatul European U18 la rugby în XV din Franţa, unde a câştigat medalia de bronz, iar anul trecut la aceeaşi competiţie a ocupat locul şase în Polonia, tot în 2017 participând şi la europeanul de rugby în 7 din Germania, unde România a ocupat locul opt.

„Mă bucur c-am făcut pasul la juniorii sub 20 de ani, chiar dacă în cele 4-5 cantonamente cu lotul mi-a fost puţin mai greu, deoarece sunt printre cei mai mici ca vârstă, iar ceilalţi jucători se cunosc deja între ei şi vin de la echipe de seniori, deci evoluează la un nivel superior. Sunt sigur că la World Rugby U20 Trophy toate echipele vor lupta pentru un loc cât mai bun, iar eu îmi doresc ca echipa noastră să fie cel puţin în primele patru sau chiar pe podium. Sper să evoluez cât mai mult timp în teren şi să ajut naţionala la această competiţie”, a declarat Marius Ferariu, jucător ce va evolua în linia a III-a a pachetului de înaintare al României la World Rugby U20 Trophy.

România este într-o grupă cu Namibia, Samoa şi Hong Kong

România va debuta la competiţia de la Bucureşti, marţi, 28 august, cu Namibia, fiind în grupă şi cu Samoa şi Hong Kong. În cealaltă grupă a competiţiei se vor confrunta echipele Portugaliei, Canadei, Uruguayului şi Fijiului.

„În momentul în care am început pregătirea acestei competiţii am pornit cu 43 de jucători, majoritatea evoluând la Europeanul U20 din Portugalia. Pot spune că echipa s-a construit pe nucleul jucătorilor din ’98-’99, la care am adăugat jucători foarte tineri, generaţia 2000, în ideea că această competiţie reprezintă o uriaşă oportunitate pentru ei de a continua să crească şi să acumuleze experienţă. Este o selecţie obiectivă, făcută corect, în funcţie de cum s-au antrenat, cum s-au adaptat şi au reacţionat la diferitele provocări la care i-am expus. Suntem încrezători c-am ales cea mai bună echipă din jucătorii care sunt valizi şi sperăm că vom avea o evoluţie bună. Trebuie să fim realişti când vorbim de obiectivul pe care îl avem, ştiu că fiecare jucător îşi doreşte o clasare cât mai sus pe podium, iar dacă fiecare va munci şi dacă fiecare va ieşi din zona lui de confort şi va face anumite lucruri pe care nu le face în general, eu spun că nimic nu este imposibil şi putem fi acea echipă care să furnizeze surpriza competiţiei”, a declarat Danie de Villiers, antrenorul principal al României U20.