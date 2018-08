AMENDAMENT LA DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR EMISE DE MOBILA SA RADAUTI

AMENDAMENT

APROBAT DE A.S.F. PRIN DECIZIA NR. 1009 DIN DATA DE22.08.2018

Avand in vedere Anuntul privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de MOBILA SA RADAUTI care vizeaza achizitionarea de catre Electroarges SA (Ofertant) a unui numar de 806.238 actiuni reprezentand 15% din capitalul social, aprobat prin decizia ASF nr. 891 din data de 25.07.2018, au fost supuse aprobarii si aprobate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara urmatoarele modificari:

Pretulde cumparare este de 2,10 lei /actiune

Perioada de derularea ofertei se prelungeste cu 6 zile lucratoare pana la data de 30.08.2018.

Celelalte prevederi ale Anuntului initial si ale Documentului de Oferta raman neschimbate.

Data: 10.08.2018

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.CITITI DOCUMENTUL DE OFERTA CU ATENTIE INAINTE DE A SUBSCRIE.

Ofertant: Intermediar:

Electroarges S.A. SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA

Telefoane intermediar: 0749 138 636; 021 207 4880 ; 0723 562 516