Judeţul Suceava a fost reprezentat de patru echipe la primul din cele patru turnee ale Campionatului Naţional de Minirugby, ce a avut loc zilele trecute la Constanţa. Astfel, Clubul Sportiv Gura Humorului şi Clubul Sportiv Municipal Suceava s-au calificat de la turneul zonal al competiţiei cu patru echipe, două la copii sub 8 ani şi două la cei sub 12 ani. Tinerii rugbişti sub 8 ani de la CSŞ Gura Humorului, pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi, au avut o evoluţie bună şi în final s-au clasat pe locul trei la această primă etapă, unde au fost prezenţi cei mai buni sportivi din toată ţara. Humorenii au câştigat primul meci fără probleme în faţa echipei din Săcele, iar mai apoi au pierdut fără drept de apel în faţa copiilor de la puternicul club Şoimii Bucureşti, echipă ce a câştigat la final locul II. În semifinalele competiţiei, elevii lui Andrei Varvaroi au întâlnit echipa din Sibiu şi au pierdut un meci în care totuşi au marcat trei eseuri jucătorilor ce au câştigat turneul. CSŞ Gura Humorului şi-a asigurat locul III pe podium după o finală mică pe care a câştigat-o în faţa celor de la Timişoara cu scorul de 7 – 4 la eseuri. La această grupă de vârstă echipa este formată din cinci jucători, terenul are 25 pe 15 metri, iar meciul are două reprize de 5 minute fiecare.

„A fost un turneu foarte util pentru micii noştri rugbişti ce practică acest sport de la începutul anului. Am întâlnit trei echipe din afara Moldovei şi sper ca la turneul doi, de la Gura Humorului, echipa să crească şi să evolueze din ce în ce mai bine, mai ales că jucăm acasă. Înaintea acestui turneu de la Constanţa am primit sponsorizare un rând de echipament din partea Hotelului Simeria din Gura Humorului, iar după ce-am venit am mai primit un rând de echipament pentru grupele sub 8 şi 10 ani de la Hotel Simeria şi ValePutna, cărora le mulţumim pentru sprijinul de peste 4.500 de lei”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi. CSŞ Gura Humorului a participat la Under 8 cu un lot format din sportivii: Alexandru Simerea, Robert Irimescu, Sebastian Nuţu, David Pascari, Leonte Zuz, Lucas Voiculescu, Marian Vişivan, Constantin Jitaru şi Ştefan Amarandei.

Echipa sub 12 ani CSŞ Gura Humorului a fost foarte aproape de a juca finala mare

O evoluţie foarte bună a avut-o şi echipa sub 12 ani de la CSŞ Gura Humorului, pregătită de antrenorul Florin Nistor. Tinerii rugbişti humoreni au fost foarte aproape să joace finala mare a competiţiei, dar în final s-au clasat pe locul III. În prima partidă din grupă, CSŞ Gura Humorului a pierdut la un singur eseu în faţa celor de la CSŞ Bârlad, după ce pe final a avut şansa egalării, dar arbitrul întâlnirii a dictat doar margine, la o intrare neregulamentară a unui adversar la un humorean ce scăpase singur spre terenul de ţintă advers. În meciul doi, CSŞ Gura Humorului a reuşit să treacă de Şoimii Bucureşti cu 15 – 5, iar în ultimul meci al grupei a trecut cu 10 – 0 de echipa din Săcele. Elevii lui Florin Nistor au câştigat grupa şi în semifinale au întâlnit echipa din Cumpăna. La scorul de 10 – 10, humorenii au avut o şansă mare de a marca, dar n-au fructificat-o, iar echipa din Cumpăna s-a impus la limită în ultima fază a meciului. În finala mică, CSŞ Gura Humorului şi-a luat revanşa de la CSŞ Bârlad, echipă pe care a învins-o cu 25 – 5 la capătul unui meci foarte spectaculos, în care elevii lui Florin Nistor au fost net superiori, cu o atitudine mult mai bună decât în primul meci.

„După turneele regionale ne-am calificat la cele naţionale de pe locul II, iar echipa a avut un parcurs ascendent. În turneul de la Constanţa, de la meci la meci, jucătorii noştri au avut o atitudine şi o determinare peste aşteptări şi astfel au reuşit să câştige grupa. Cred că dacă eram puţin mai atenţi şi aveam mai multă încredere în semifinală am fi putut juca finala mare, dar şi acest loc III este unul foarte bun. În turneul de acasă sper să avem un joc foarte bun şi să terminăm tot pe podium”, a explicat antrenorul Florin Nistor. CSŞ Gura Humorului a participat la Under 12 cu un lot format din sportivii: Rareş Drelciuc, Alexandru Ucraineţ, Darius Coştiug, Cosmin Radu, Ştefan Blahu, George Lupu, Marian Nuţu, Mihai Tătărău, Fabian Beleca, Gabriel Coclici, David Bălan, Narcis Vasilovschi, Denis Baboi, Ionuţ Timu, Alexandru Sfentec, Răzvan Ivanovici şi Ianis Pascari.

CSM Suceava a participat doar cu două din cele trei echipe calificate în Campionatul Naţional

Clubul Sportiv Municipal Suceava a fost reprezentat la turneul de la Constanţa de două echipe, la sub 8 şi sub 12 ani, ambele fiind pregătite de antrenorul Vasile Conache. La turneul zonal s-a calificat şi echipa sub 10 ani a clubului, una formată în mare parte din fete, care din păcate din lipsa fondurilor nu a putut participa la acest prim turneu al naţionalelor. După turneul de la Constanţa, CSM Suceava a ocupat locul V la Under 8 şi locul VIII la Under 12.

„Deşi au lipsit destul de mulţi copii, cu ajutorul cărora ne-am fi clasat mai sus, cel mai important este c-am participat, iar jucătorii noştri au avut ocazia să joace cu adversari diferiţi faţă de cei de la turneul zonal şi să capete experienţă, care cu siguranţă îi va ajuta în continuare. Mulţumim sponsorului care ne-a ajutat la această deplasare şi a vrut să rămână anonim, adică părinţilor acestor copii minunaţi ce au făcut posibilă participarea noastră şi care sper să fie alături de noi în continuare. Mulţumim şi directorului Şcolii Gimnaziale <Mihai Eminescu> din Băneşti, Silviu Gabriel Mihai pentru că ne-a sprijinit cu transportul şi este alături de noi tot timpul, şcoală de unde sunt o parte din copiii legitimaţi la CSM Suceava”, a explicat antrenorul Vasile Conache.

În acest weekend este programat turneul doi din Campionatul Naţional de Minirugby, la Gura Humorului, unde CSM Suceava va participa cu două echipe la sub 8 ani şi câte una la sub 10 şi la sub 12 ani.