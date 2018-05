Minihandbal

Echipa de minihandbal a Universităţii Suceava, pregătită de profesorul Daniel Ionasciuc, a reuşit să se califice la turneul final al Campionatului Naţional, rezervat copiilor născuţi în anul 2007 (şi mai mici) după ce a câştigat turneul semifinal ce s-a desfăşurat zilele trecute la Huşi.

În urma câştigării turneului zonal desfăşurat tot la Huşi, echipa CSU Suceava a fost cap de serie într-o grupă cu CSŞ Medgidia, HC Dobrogea Sud Constanţa şi LPS Vaslui. Micii universitari au început în forţă acest turneu şi s-au impus la o diferenţă de nu mai puţin de 48 de goluri, scor 56 – 8, în disputa cu CSŞ Medgidia. În al doilea meci din grupă, sucevenii s-au impus cu 30 – 23 în faţa celor de la HC Dobrogea Sud Constanţa, iar ultimul meci din grupă le-a adus din nou, după etapa pe zona Moldovei, un duel cu LPS Vaslui, scor 55 – 26.

În urma acestor trei victorii, CSU Suceava a câştigat grupa, iar în finală a întâlnit câştigătoarea din cealaltă grupă, echipa Kids Joy Vaslui, de care a trecut cu scorul de 24 – 8. De remarcat este faptul că sportivul Alexandru Haluca a primit titlul de cel mai bun portar al turneului, acesta reuşind, pe lângă paradele foarte bune din poartă, să apară şi pe lista marcatorilor.

„Sunt foarte mulţumit de modul în care am reuşit să câştigăm acest turneu şi de faptul că aceşti copii au ascultat şi au respectat toate indicaţiile pe care le-am dat. Copiii s-au pregătit foarte mult şi au muncit din greu la antrenamente, motiv pentru care consider că această calificare de pe locul 1 este una absolut meritată. Sper ca în urma acestor victorii categorice copiii să conştientizeze potenţialul pe care îl au şi să tragem din ce în ce mai tare la antrenamente pentru a obţine rezultate cât mai bune pe viitor. Am încredere c-o să facem o figură frumoasă şi la turneul final şi abia aştept să ne măsurăm forţele şi cu alte echipe din ţară. Nu în ultimul rând vreau să mulţumesc conducerii CSU din Suceava, precum şi părinţilor copiilor pentru toată susţinerea şi sprijinul pe care ni-l oferă”, a declarat profesorul Daniel Ionasciuc.

CSU Suceava a participat la turneul semifinal cu un lot format din sportivii: Alexandru Haluca, Rareş Ostafe, Radu Alexandru, Ianis Toma, Iustinian Dănilă, Tudor Cosoreanu, Ianis Chiruţ, Andrei Karvatchi, Andrei Hostina, Daniel Popovici, Răzvan Cosoreanu, Alessio Halandut şi Aris Busuioc.

În urma acestui rezultat, echipa de minihandbal de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava a reuşit să se califice la turneul final, ce se va desfăşura în perioada 30 mai – 3 iunie, la Turda.