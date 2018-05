CFR Cluj este noua campioană, bine că n-a jucat ca Barcelona, fiindcă se alegea praful – cam așa spune Dan Petrescu. Acum, are și el dreptate, dacă juca precum Barcelona la Levante? Paranteză: în acel meci, Valverde a aruncat pentru a doua oară sezonul catalanilor la coșul de gunoi, căci doar un titlu de record, fără înfrângere, ar fi putut contrabalansa un eventual triumf al Realului în Liga Campionilor. Ce uită Dan Petrescu, explicabil în euforia respectivă, e că stilul lui pragmatic i-a adus titlul la potou, nu e ca și cum ar fi rețeta succesului. A fost și mult noroc la mijloc, căci nu în fiecare etapă adversarii ratează penalty în minutul 90 și nici în fiecare campionat o echipă precum Iașiul, cu om în minus în fața favoritei principale la acel moment, dă golul victoriei în ultimul minut!

Ca să nu existe dubii, nu-mi displace că s-au întâmplat cele de mai sus, dar nici să-mi fie servit pe post de trufanda acel unic gol pe meci marcat de CFR în 6 din cele 10 etape din play-off. Oricum, bine că a avut FCSB contracandidată, căci felul în care e condus acel club e o rușine pentru fotbal. În altă ordine de idei, mare mi-a fost mirarea când l-am auzit pe Hagi că se duce să-i chinuie pe clujeni, cum l-ar fi chinuit și ei anul trecut. Am revăzut secvențe din meciul acela și rămâne cum am stabilit: acțiuni veleitare la început de meci, apoi nimic după ce gazdele au deschis scorul. Și cred că tocmai am descris ”revanșa” de anul ăsta! Să fiu bine înțeles, nu insinuez aranjamente de culise, ci doar rolul factorului uman. Eu, să fi fost în teren, nu-mi puneam pielea la saramură pentru unul ca Becali! Desigur, nici nu cădeam în ridicol să-mi dau cu stângu-n dreptul în fața porții sau să mă dribleze cineva ca Robu, primarul Timișoarei. Cum, n-ați văzut? Căutați-l pe Facebook, are un filmuleț din 15 mai în care edilul-fotbalist dă gol după gol într-un meci cu adversari-fantomă și un portar care se ferește de minge! Vorba lui Hagi, dacă talent, orice, ne-a demonstrat tuturor!