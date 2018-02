Rugby, under 18

Deși echipele de juniori ale cluburilor din ţară sunt în pauză competiţională, componenţii loturilor naţionale de rugby ale României se pregătesc intens în această perioadă pentru competiţiile internaţionale ce vor urma în acest an. Printre juniorii angrenaţi în pregătire la loturile naţionale se află și doi sportivi formaţi și pregătiţi la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor, care vor evolua pentru echipa de rugby în XV CSȘ 2 Baia Mare. Zilele trecute, cei doi sportivi din Gura Humorului au fost convocaţi din nou la lotul naţional de rugby pentru juniorii sub 18 ani, la baza de la Snagov, acolo unde au ajuns un număr de 31 de jucători ce provin de la nouă cluburi din România, nouă de la CNE Cornu/ Steaua București, nouă de la CSȘ 2 CNE Baia Mare, între care se află și cei doi rugbiști de la de la CSȘ Gura Humorului, cinci de la CS Olimpia București, trei de la ACS Tomitanii Constanţa, trei de la CSȘ Bârlad, unul de la CSM București și un jucător din Anglia, de la Wasps Academy. Luni, Rareș Prelucă a plecat, alături de ceilalţi componenţi ai lotului României de juniori sub 18 ani, în Olanda, acolo unde este programat un cantonament de o săptămână, în localitatea Egmond. Stejăreii se pregătesc pe un teren cu gazon natural Castricumse, acolo unde echipa României are programate patru meciuri de pregătire. Rugbiștii români vor întâlni astăzi naţionala sub 18 ani a Belgiei, apoi vor juca în compania unei echipe a Olandei, ce are în componenţă juniori sub 17 și 18 ani, iar sâmbătă vor avea alte două meciuri, cu Olanda under 17 și cu Olanda under 18.

Lotul României se pregătește pentru Campionatul European de Rugby pentru juniori sub 18 ani, ce va avea loc în localitatea Poznan, în Polonia, în perioada 23 martie – 1 aprilie.

Pachetul de înaintare al lotului României este format din sportivii:

Pilieri: Alexandru Pîrjolea (CS Olimpia), Adrian Lorint (CSS 2 CNE Baia Mare), Alexandru Vara (CSM București), Rareș Prelucă ( CSȘ Gura Humorului/ CSS 2 CNE Baia Mare), Costin Andrei Adomnicăi (CS Olimpia), Georgian Vlad Dumbrava (Wasps Academy)

Taloneuri: Ionuţ Virag (CNE Cornu – CSA Steaua), Cosmin Bălan (ACS Tomitanii)

Linia a doua: Virgil Ghenea (CSȘ 2 CNE Baia Mare), Iulian Buturugă (CNE Cornu – CSA Steaua), Iustinian Gabriel Panaite (CSȘ Bârlad), Andrei Georgian Cabason (ACS Tomitanii)

Linia a treia: Alin Toma (CSS 2 CNE Baia Mare), Ionuţ Tudor (CS Olimpia), Radu Anton (RC Bârlad), Marius Andrei Ferariu (CSS 2 CNE Baia Mare, fost CSȘ Gura Humorului), Darius Vulturar (CSS 2 CNE Baia Mare).

Pe treisferturi au fost convocaţi pe postul de mijlocași la grămadă: Cătălin Tudorache (CNE Cornu/ CSA Steaua), Florin Șerban (CS Olimpia), mijlocași la deschidere: Alexandru Harasim (CNE CSS 2 Baia Mare), Dănuţ Jipa (CNE Cornu/CSA Steaua), centri: Cristian Bumbac (CS Olimpia), Sebastian Munteanu (CSȘ Bârlad), Rareș Ciudin (Cornu/ CSA Steaua), Darin Ionuţ Onţ (CSS 2 CNE Baia Mare), aripi: Gabriel Clim (CNE Cornu/Steaua), Bogdan Moraru (CNE Cornu/Steaua), Ionuţ Roman (CNE Cornu/ Steaua), Cristian Minea (CNE Cornu -CSA Steaua), iar fundași: Paul Popoaia (CNE CSS2 Baia Mare) și Laurenţiu Mihai Pocovnicu (ACS Tomitanii).