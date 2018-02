Handbal

Duminică, începând cu ora 17.00, echipa de handbal seniori a Universităţii Suceava are un nou test important în lupta pentru menţinerea în Liga Naţională, pe terenul unei echipe cu care se va întâlni cu siguranţă și după terminarea sezonului regulat, la turneul play-out, Politehnica Iași. Chiar dacă întâlnesc ultima clasată, studenţii sunt conștienţi că vor avea un meci greu la Iași, împotriva unui adversar care, deși a pierdut doi jucători de valoare, nu a depus armele și s-a luptat în ultimele două etape, când a remizat acasă cu Vaslui și a rezistat la Constanţa până-n ultimele cinci minute. Gazdele au dorit ca meciul să se joace sâmbătă, dar sucevenii au refuzat din cauza faptului că au mai mulţi jucători cu probleme din cauza răcelilor, ce nu s-au antrenat în această săptămână. Pivotul Ioan Tcaciuc, unul din cei mai experimentaţi jucători ai echipei universitare, crede că echipa sa trebuie să abordeze meciul la capacitate maximă în ce privește concentrarea, deoarece ieșenii nu au nimic de pierdut și vor juca fără o presiune pe umerii lor.

„Trebuie să ne mobilizăm foarte bine și să nu ne uităm că jucăm cu ultima clasată. Important este să nu facem diferenţă între meciurile mai tari, cu echipe din fruntea clasamentului, și cel de la Iași. În tur, meciul de acasă a fost destul de disputat până pe final și de aceea trebuie să intrăm foarte concentraţi în teren și dacă reușim acest lucru cred că va fi bine. Sper să fim toţi în formă maximă la ora unui meci foarte important pentru noi.

Cei de la Iași n-au nimic de pierdut și cred că meciurile în compania unor astfel de echipe sunt cel mai periculos de jucat. Vor avea spectatori în tribună și cu siguranţă vor încerca să joace cât mai bine”, a explicat Ioan Tcaciuc, jucător ce este și antrenor la grupele de juniori ale Clubului Sportiv Universitar din Suceava.

Antrenorul Adrian Chiruţ vrea o mobilizare maximă din partea jucătorilor săi, deoarece în caz contrar echipa va avea mari probleme la Iași

Antrenorul principal al studenţilor, Adrian Chiruţ, a pregătit special acest meci în această săptămână și a lucrat mult la capitolul psihic al jucătorilor, pentru ca echipa să nu aibă parte de surprize neplăcute la Iași.

„Sunt trei puncte puse în joc ce valorează enorm pentru noi. Am văzut ultimele lor meciuri în care au remizat cu Vaslui și s-au ţinut până în minutul 55 cu Constanţa. Nu văd echipa din Iași peste noi din punct de vedere valoric, dar dacă intrăm cu acest gând în teren, ieșenii ne vor pune mari probleme. De aceea, în această săptămână am discutat cu jucătorii și sper să înţeleagă că trebuie să tratăm cu maximă seriozitate jocul, din primul și până-n ultimul minut, pentru a câștiga cele trei puncte. Echipa este într-o creștere de formă, după ce-n ultima perioadă am avut toţi jucătorii la antrenamente”, a declarat Adi Chiruţ. Tehnicianul sucevenilor este de părere că Politehnica are încă jucători de valoare, precum interul stânga, Vancea, care a făcut meciuri foarte bune, cu multe goluri, dar și Cristi și Rareș Bursuc. „Nu au schimbări prea multe după plecarea lui Capotă și a lui Săulescu, dar dacă intrăm în ritmul lor cred că pot rezista un meci”, a concluzionat Chiruţ.

Portarul Cristian Tcaciuc nu va putea evolua nici în acest meci, fiind în continuare la recuperare după operaţia la menisc. Marţi, Tcaciuc a fost la un nou control la Cluj, unde a aflat că are o inflamaţie la tendonul rotulian, cauzată la operaţia de menisc, de aici venind și durerile pe care le acuză. Acum că s-a aflat și cauza problemelor, Tcaciuc speră să se refacă cât mai repede și să reintre în poarta Universităţii, de unde i s-a simţit lipsa.

Etapa a 18-a

Politehnica Timișoara – CSM București (sâmbătă, 10 februarie, ora 16.30, TVR 1)

HC Odorhei – Minaur Baia Mare (duminică, 11 februarie)

Steaua București – CSM Făgăraș (duminică, ora 11.00, TVR 2)

Dinamo București – AHC Dobrogea Sud (duminică, ora 11.00, Digi și Telekom Sport)

Politehnica Iași – CSU Suceava (duminică, ora 17.00)

CSM Focșani 2007 – HC Vaslui (duminică, ora 18.30)

Potaissa Turda – Dunărea Călărași (marţi, 13 februarie, ora 18.00, Digi și Telekom Sport)

Clasament

1. SCM Politehnica Timișoara 17 12 2 3 460 396 38

2. CSA Steaua București 17 12 1 4 438 388 37

3. AHC Potaissa Turda 17 12 0 5 489 431 36

4. CSM București 17 11 1 5 468 433 34

5. AHC Dobrogea Sud 17 10 3 4 443 410 33

6. HC Odorhei 17 10 2 5 427 392 32

7. Dinamo București 17 10 1 6 496 465 31

8. AHC Dunărea Călărași 17 8 3 6 435 442 27

9. CS Minaur Baia Mare 17 6 0 11 415 450 18

10. CSM Focșani 2007 17 5 2 10 404 430 17

11. CSU Suceava 17 4 1 12 442 481 13

12. CSM Făgăraș 17 4 1 12 405 454 13

13. HC Vaslui 17 4 1 12 436 502 13

14. CS Politehnica Iași 17 1 2 14 458 542 5