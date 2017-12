Canotorul Cosmin Pascari este pentru al patrulea an consecutiv cel mai bun sportiv al CSM Suceava

Premiere

Ieri, într-un cadru festiv, conducerea Clubului Sportiv Municipal Suceava a premiat sportivii cu cele mai bune performanţe pe anul 2017, dar şi antrenorii ce au contribuit la aceste rezultate. Anul 2017 a fost unul foarte bun pentru clubul sucevean, cu 145 de medalii câştigate de sportivii săi în competiţiile naţionale şi internaţionale, dintre care 45 de aur şi câte 50 de argint şi bronz. Faţă de anul trecut, când clubul a strâns cu două medalii mai mult, rezultatele din 2017 sunt mult mai valoroase, în special cele obţinute la nivel european sau mondial. Şi-n acest an, secţia de canotaj, condusă de antrenorul Ioan Despa, a reuşit să obţină 52 de medalii, fiind urmată de cea de atletism, cu 48 de medalii, tir sportiv – 15 medalii, lupte greco-romane – 12 medalii, tir cu arcul – 11 medalii, box – 7 medalii şi sambo - 2 medalii. Sportivii de la CSM Suceava au avut un an foarte bun şi-n competiţiile internaţionale, cu 5 medalii la Campionatele Mondiale şi un loc V, 4 medalii şi un loc IV la Campionatele Europene, dar şi 9 medalii la Campionatele Balcanice.

„A mai trecut un an în care cu toţii am încercat să facem performanţă în nişte condiţii economice în care toată ţara îşi desfăşoară activitatea. Pe perioada de vară ne-a fost mai greu, dar cu ajutorul prietenilor şi al instituţiilor ce ne ajută am reuşit să câştigăm 145 de medalii. A fost un an excelent din acest punct de vedere, cu rezultate foarte bune şi sper ca anul 2018 să fie unul mai bun. Vreau să mulţumesc celor de la DJST Suceava, CSU Suceava, Universităţii <Ştefan cel Mare>, LPS Suceava, Inspectoratului Şcolar, Primăriei şi Consiliului Local Suceava şi MTS”, a declarat directorul clubului CSM Suceava, Vasilică Băiţan.

Directorul adjunct al CSM şi responsabilul cu activitatea sportivă a clubului, Valerică Gherasim, a ţinut să le mulţumească antrenorilor pentru munca depusă şi răbdarea avută în pregătire, dar şi sportivilor, cărora le-a dorit să reprezinte clubul la cel mai înalt nivel. Valerică Gherasim a mai adăugat că CSM Suceava este un club mic, dar cu rezultate mari, unul ce a avut reprezentanţi, dar şi medalii la toate nivelurile în competiţiile internaţionale din 2017.

Secţia de canotaj a avut cei mai mulţi sportivi în topul performanţelor de la CSM Suceava

Cu 52 de medalii în 2017, secţia de canotaj condusă de antrenorul Ioan Despa a avut şase sportivi între cei 13 premiaţi, dintre care patru în topul clasamentului. Pentru al patrulea an consecutiv, canotorul Cosmin Pascari a fost performerul clubului sucevean pe anul 2017, şi asta chiar dacă este în primul an de tineret. Cosmin a reuşit să câştige locul IV la Cupa Mondială de seniori, în proba de dublu rame, iar mai apoi a câştigat aurul la Campionatul Mondial şi cel European de tineret şi locul VII la Campionatul Mondial de seniori, o medalie de aur la naţionalele de tineret şi una de argint la naţionalele de seniori. Cel mai talentat canotor al generaţiei sale în ţară, Cosmin Pascari are deja mai multe oferte tentante de la cluburi mult mai puternice, dar şi-a exprimat dorinţa de a mai rămâne la Suceava pentru cel puţin un an.

„Pentru mine, anul 2017 a fost unul greu, cu foarte multă muncă. Am avut un antrenor nou la lotul olimpic de seniori şi nu ştiam ce va fi, mai ales c-am trecut de la juniori direct la seniori. Cred că m-am integrat bine, am avut încredere în forţele proprii şi mă bucur c-am reuşit să obţin rezultate foarte bune. La începutul anului am fost la Cupa Mondială de seniori, competiţie unde m-am bătut cu cei mai buni din lume şi am reuşit un loc IV, la doar 19 ani. Acel concurs mi-a crescut foarte mult moralul şi mi-am propus să iau aurul la mondialele de tineret under 23. În anul 2018 îmi doresc să fiu sănătos, s-o ţin pe aceeaşi linie şi, de ce nu, îmi doresc să obţin o medalie la mondialele de seniori”, a explicat canotorul Cosmin Pascari.

Larisa Roşu este cea mai bună junioară a secţiei de la CSM

Pe locul doi în topul performerilor clubului CSM s-a clasat canotoarea Larisa Roşu, sportivă ce-n 2017 a reuşit să câştige aurul mondial şi european la junioare, cu barca României de 4 vâsle, dar şi trei titluri de campioană balcanică, la 4 şi dublu vâsle, dar şi-n proba de 8+1. A treia poziţie i-a revenit colegei sale Elena Dănuţ, medaliată cu aur la europenele de juniori şi cu bronz la mondiale cu barca de 8+1, dar şi multiplă medaliată la naţionale. Dumitru Ciobîcă a ocupat locul patru în topul CSM şi este tot canotor, în 2017 reuşind un loc II la Campionatul European de juniori şi un loc III la Campionatul Mondial, la ambele în barca de 4 rame, fiind şi multiplu medaliat naţional, pregătit tot de antrenorul Ioan Despa.

„Mă bucur că avem şase sportivi în acest top şi că anul 2017 a fost unul cu rezultate foarte bune. Eu unul sunt foarte mulţumit, mai ales că-l avem pe Cosmin Pascari la lotul naţional olimpic, ce are în palmares trei titluri mondiale. Este destul de dificil să-i ţinem la club, dar am vorbit cu Cosmin şi mi-a zis că mai stă un an pentru a obţine noi performanţe pentru CSM, chiar dacă are multe oferte foarte tentante. Şi eu încerc să-l susţin cât mai mult şi mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava, fără de care n-am putea să ţinem performerii, clubului CSM şi tuturor celor care ne susţin. Pentru anul 2018 ne dorim să obţinem noi rezultate bune, deşi va fi mai greu să le egalăm pe cele din 2017”, a explicat antrenorul canotorilor de la CSM, Ioan Despa.

Locul cinci a fost ocupat de atleta Andreea Doroftei

După patru canotori, locul cinci i-a revenit atletei Andreea Doroftei, sportivă ce provine din Câmpulung Moldovenesc şi este pregătită de Erzilia Ţâmpău, antrenoare ai cărei atleţi au reuşit 20 de medalii, dintre care 6 de aur, 8 de argint şi 6 de bronz. Locurile şase şi şapte au revenit altor doi canotori, Florin Artenie Fîntânaru şi Florin Anton. Locul opt a fost împărţit de atletul Andrei Gafiţa, pregătit de Radu Mihalescu, şi luptătorul Adrian Agache, pregătit de Andrei Bolohan, pe poziţia a noua s-au aflat alţi doi sportivi, Andrei Dănilă, pregătit la secţia de tir cu arcul de Roza Deneş, şi boxerul Dumitru Vicol, antrenat de Andu Vornicu. Pe locul 10 s-a clasat Adrian Varvaroi, câştigător al Diviziei Naţionale de Rugby cu echipa de seniori, pregătit o jumătate de an de Constantin Vlad şi-n acest sezon de Marius Colţuneac, dar şi voleibalistul Alexandru Raţă, internaţional de juniori al României, antrenat de Tudor Orăşanu.