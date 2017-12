Participare importantă

Municipiul Fălticeni a găzduit sâmbătă, 23 decembrie, ultima competiţie destinată copiilor organizată în acest an sub egida Federaţiei Române de Tenis. Turneul de tenis Cupa Moş Crăciun organizat de ACS “Nada Florilor” Fălticeni cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al municipiului Fălticeni a reunit la cele trei categorii, Nivelul Roşu, Nivelul Portocaliu şi Nivelul Verde, peste 50 de participanţi care activează la cluburile de tenis de câmp din Fălticeni, Bucureşti, Iaşi, Roman, Rădăuţi şi Suceava. Jocurile s-au desfăşurat într-o atmosferă optimistă sub semnul prieteniei, cu spectatori din rândul părinţilor, bunicilor şi prietenilor.

Deşi nu s-a înscris pe tabloul de joc pentru a da o şansă şi altor copii talentaţi participanţi la turneu să câştige un loc pe podium la Nivelul Roşu, spre deliciul spectatorilor, dublul campion naţional la Tenis 10, David Arcip, neînvins în sezonul competiţional 2017, şi vicecampionul Iustin Andrei au jucat un meci demonstrativ, presărat cu lovituri spectaculoase şi explozive care au scos din nou în evidenţă că la Fălticeni se face tenis de calitate. David Arcip şi Iustin Andrei au jucat la Braşov, în urmă cu două săptămâni, finala Turneului Campionilor, competiţie organizată de FRT şi care a reunit cei mai buni 100 de copii din România.

Titlul “Sportivul anului nr. 1” i-a revenit dublului campion naţional David Arcip

La sfârşitul turneului de la Fălticeni emoţia a căpătat amploare la apariţia lui Moş Crăciun, care împreună cu primarul Cătălin Coman, a avut misiunea premierii micilor tenismeni. Pentru început, au fost recompensaţi copiii cu rezultate excepţionale la Turneul Campionilor. Titlul de “Sportivul anului nr. 1” i-a revenit dublului campion naţional David Arcip, titlul de “Sportivul anului nr. 2” a fost acordat vicecampionului Andrei Iustin, iar titlul de “Sportivul anului nr. 3” a revenit sportivilor David Dumitru şi Matei Strugariu.

Moş Crăciun a premiat cu diplome, medalii, tricouri şi dulciuri câştigătorii concursului organizat pe 23 decembrie, dar şi pe ceilalţi practicanţi ai sportului alb de la clubul ACS “Nada Florilor”.

Nivelul Roşu: Locul 1 - Karlo Piticaru, Locul 2 - David Dumitru şi Locul 3 - Iustin Andrei. Nivelul Portocaliu: Locul 1 - Matei Strugariu, Locul 2 - Maya Rotari şi Locul 3: Ana-Maria Dumitru. Nivelul Verde: Locul 1 - Matei Moşneguţu, Locul 2 - Filip Ciobanu, Locul 3 - Luminiţa Perca.

„Mulţumim Primăriei municipiului Fălticeni, sponsorilor SC Raitar, SC Botuşanu şi Romfour Tour, fără de care nu am fi ajuns numărul 1 la nivel naţional, categoria de vârstă până la 8 ani, dar cu rezultate foarte bune şi la celelalte categorii de vârstă. Avem jucători cu tehnici şi tactici de joc avansate, cu abilităţi foarte bune de poziţionarea pe teren, de lovirea şi preluare a mingii, care se pot adapta cu uşurinţă oricărei situaţii de joc şi care promit rezultate foarte bune în 2018”, ne-a spus Marcel Dascălu, coordonatorul Secţiei tenis de câmp a ACS “Nada Florilor”.