Fotbal

Ca la fiecare final de an, municipiul Suceava a găzduit Cupa Moş Crăciun la fotbal, o competiţie ce a devenit o tradiţie pentru fotbalul juvenil din ţară, ajunsă la ediţia cu numărul XI. De la an la an, turneul rezervat micilor fotbalişti a cooptat tot mai multe echipe şi jucători din ţară, dar şi din Republica Moldova, la această ediţie fiind stabilit şi un nou record de participare, peste 1.000 de copii născuţi în anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011.

Din cauza numărului mare de participanţi, organizatorii au fost nevoiţi să desfăşoare turneul pe durata a două weekenduri. În prima parte, în perioada 15-17 decembrie, competiţia a fost câştigată de două echipe din Suceava şi una din Moldova, Luceafărul Bucovina Suceava obţinând trofeul pus în joc la grupa copiilor născuţi în anul 2010, Juniorul Suceava s-a impus la grupa 2008, iar FC Buiucani, din Republica Moldova, a câştigat la grupa 2006. Zilele trecute a avut loc şi a doua parte a turneului, la grupele 2007, 2009 şi 2011, dar şi o Cupă a Speranţelor, rezervată copiilor născuţi în anul 2010, ce nu au putut să evolueze în primul weekend, la grupa lor de vârstă.

Trofeele puse în joc în al doilea weekend au revenit sucevenilor

Pe terenul acoperit de la Universitatea Suceava s-au disputat jocurile categoriei de vârstă 2007, cea mai mare din a doua parte a competiţie. Trofeul a fost adjudecat de echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava, pregătită de antrenorul Andrei Iţco, după o finală mare câştigată cu scorul de 2 – 0 în faţa celor de la CSŞ Botoşani. Medalia de bronz a fost câştigată de Juniorul Suceava, graţie victoriei cu 3 – 1 din finala mică jucată în compania echipei AS Didi Junior Iaşi.

La finalul competiţiei au fost acordate şi premiile individuale la grupa 2007, Luis Hiji, de la CSŞ Botoşani, a fost declarat jucătorul turneului, Victor Băbaşcu a fost ales cel mai tehnica jucător, Claudiu David, cel mai bun portar, iar Ştefan Petraru, golgheterul turneului, toţi trei fiind la LPS Suceava.

Echipa câştigătoare, LPS Suceava, a mizat pe un lot format din: Claudiu David, Sebi Jescu, Victor Băbaşcu, Sebi Burlacu, Luca Cazac, Augustin Găină, Fabian Găină, Luca Gavrilovici, Matei Manolache, Iustin Panciuc, Ştefan Petraru, Ştefan Recolciuc, Mihai Sava şi Rareş Ştefănoaia.

Liceul cu Program Sportiv a câştigat şi competiţia la grupa 2009

Pe terenul sintetic din complexul Zamca s-au desfăşurat meciurile grupei 2009, una ce a fost câştigată tot de LPS Suceava. Echipa pregătită de Ovidiu Murariu a trecut în finala mare de Junior Botoşani cu 2 – 1, locul III revenind echipei Artys Botoşani, ce a trecut la loviturile de departajare de Juniorul Suceava. La această categorie de vârstă, jucătorul turneului a fost declarat Cosmin Irimia, de la Junior Botoşani, cel mai bun portar a fost Iustin Miron, de la Juniorul Suceava, iar golgheterul turneului a fost desemnat Raul Grădinariu, de la Drips Botoşani.

LPS Suceava a mizat la grupa 2009 pe un lot format din: Tudor Mardare, Ştefan Pelcer, Vlad Murariu, Alessio Găitan, Mihai Bolohan, Iustin Miron, Gabriel Coaja, Sebastian Boanda, Alexandru Dârman, Ştefan Nita, Patrick Dornean, Yanis Anton şi Fabio Cucoş.

Cea mai mică grupă de vârstă din competiţie, a copiilor născuţi în anul 2011, a fost câştigată de echipa Juniorul Suceava, pregătită de Bogdan Pantea. În sala de la LPS, micii fotbalişti suceveni s-au impus în finala cu FC Buiucani cu scorul de 1 – 0. Finala mică a fost câştigată de Foresta Fălticeni, după 3 – 1 cu ACS Junior Câmpulung Moldovenesc.

La final, jucătorul turneului a fost David Negru, de la Juniorul Suceava, cel mai bun portar – Octavian Ghiaur, de la FC Biucani, iar Alex Amănălăchioaie a primit trofeul de golgheterul turneului.

Juniorul Suceava a evoluat cu un lot format din copiii: Ianis Pascaru, Ianis Strilciuc, Matei Darea, David Negru, Alex Prisacariu, Petru Constantin, Olivian Păşcănuţ, Iustin Isac, Ioan Pantea şi Dionisie Toader.

Cupa Speranţelor, o categorie în premieră dedicată copiilor născuţi în 2009 şi 2010

În premieră la Cupa Moş Crăciun, s-a organizat şi Cupa Speranţelor, o competiţie rezervată copiilor născuţi în anii 2009 şi 2010, ce nu au evoluat la categoriile lor de vârstă. Competiţia a fost câştigată la final de echipa LPS Suceava, pregătită de antrenorul Ciprian Anton. Dacă la alte ediţii ale Cupei Moş Crăciun cel mai titrat fotbalist al judeţului, Dorin Goian, venea în calitate de invitat special, de această dată a venit în calitate de părinte, pentru a-şi susţine băiatul, Matei Goian, ce a evoluat la câştigătoarea Cupei Speranţelor, LPS Suceava.

„Mă bucur că am reuşit să organizăm a 11-a ediţie a Cupei Moş Crăciun, una care spre bucuria noastră nu a avut parte de evenimente neplăcute. Ne-am propus ca la ediţia de anul viitor să avem un nou record de participare, peste 1.200 de copii, ţinând cont că a devenit una de tradiţie în ţară şi de la an la an au venit tot mai multe cluburi la Suceava. Trebuie remarcat faptul că echipele din Suceava au avut evoluţii foarte bune, câştigând şase din cele şapte trofee puse în joc. Am avut şi un proiect nou la această ediţie, Cupa Speranţelor, o competiţie ce se adresează echipelor secunde ale cluburilor la anii 2009 şi 2010, şi pe care o vom repeta dacă vor mai fi cereri”, a declarat managerul Cupei Moş Crăciun, Ciprian Anton.

Cupa Moş Crăciun din acest an a fost organizată de Clubul Sportiv Juniorul Suceava, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava şi Federaţia Română de Fotbal.