Liga a III-a

După ce în precedentele două deplasări a întâlnit pe Aerostar Bacău şi Suporter Club Oţelul Galaţi, două dintre principalele pretendente la promovare, Bucovina Rădăuţi are parte astăzi de un adversar mai accesibil. Trupa pregătită de Daniel Bălan va evolua, cu începere de la ora 17.00, pe terenul celor de la CSM Focşani, şi speră într-un rezultat favorabil.

„După startul mai dificil de sezon, am reuşit în runda precedentă să câştigăm primele trei puncte. A fost o victorie mult aşteptată, care ne dă un moral bun în perspectiva întâlnirilor viitoare. Am în continuare încredere în băieţii mei, ştiu cât am muncit până acum, aşa că mă aştept să facem un meci bun la Focşani şi să reuşim ceea ce ne-am propus”, a declarat antrenorul Daniel Bălan, care nu va putea conta în acest joc pe serviciile fundaşului central Florescu.

Aseară, în prologul etapei, Aerostar a trecut cu scorul de 2-0 de KSE Târgu Secuiesc.

Clasament

1. Aerostar Bacău 6 4 2 0 15-5 14

2. AFC Hărman 5 4 1 0 14-1 13

3. Suporter Club Oţelul Galaţi 5 3 2 0 15-3 11

4. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 5 3 1 1 13-7 10

5. Sporting Lieşti 5 4 1 0 14-5 7

6. CSM Roman 5 2 1 2 15-9 7

7. AFC Odorheiu Secuiesc 5 2 0 3 18-11 6

8. CSM Focşani 5 1 3 1 10-3 6

9. Olimpic Cetate Râşnov 5 2 0 3 8-7 6

10. KSE Târgu Secuiesc 4 1 2 1 6-9 5

11. Avântul Valea Mărului 4 1 1 2 6-9 4

12. Bucovina Rădăuţi 4 1 0 3 3-7 3

13. Sănătatea Darabani 4 0 2 2 5-10 2

14. CSM Paşcani 4 0 0 4 1-15 0

15. Metalosport Galaţi 5 0 0 5 1-41 0