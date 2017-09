Fotbal juvenil

Zilele trecute a început ediţia de campionat 2017-2018 în campionatele judeţene de juniori. La Under 15 a fost o etapă a gazdelor, care s-au impus în toate cele patru întâlniri din program. În întrecerea de la Under 13, cel mai bine a început întrecerea Omnia Suceava, în vreme ce la Under 11 primul lider al campionatului este Dorna Vatra Dornei.

Iată care sunt rezultatele înregistrate în runda inaugurală:

Juniori Under 15

Dorna Vatra Dornei – CN Nicu Gane Fălticeni 5-3

LPS Suceava – Zimbrul Siret 11-0

Juniorul I Suceava – Foresta Suceava 13-0

Bucovina Rădăuţi – Juniorul II Suceava 3-0

Juniori Under 13

Foresta Fălticeni 2016 – Dorna Vatra Dornei 0-5

Juniorul Suceava – Foresta Suceava 2-1

Junior I Câmpulung Moldovenesc – CSS Rădăuţi 7-0

Omnia Suceava – Junior II Câmpulung Moldovenesc 12-0

CN Nicu Gane Fălticeni – Foresta Moldoviţa 11-0

Juniori Under 11

Foresta Fălticeni 2016 – Dorna Vatra Dornei 1-8

Juniorul Suceava – Foresta Suceava 3-0

Bucovina Rădăuţi – Junior Câmpulung Moldovenesc 0-4