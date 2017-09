Rugby

După căpitanul echipei de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Ştefan Ştefăroi, alţi doi componenţi ai echipei locale, Constantin Varvaroi şi Adrian Drelciuc, au ajuns la o înţelegere cu echipa Tomitanii Constanţa, formaţie ce din acest an va activa în Divizia Naţională de Rugby. Astfel, trei dintre cei mai importanţi jucători ai echipei sucevene, ce au fost titulari în cel mai bun sezon al CSM-ului din 2011 încoace, vor evolua pentru un club ce are un buget de 1.400.000 de lei şi care şi-a propus în acest sezon să termine în primele patru, iar la anul să promoveze în Super Ligă, primul eşalon al României.

În vârstă de 23 de ani, Constantin Varvaroi sau „profesorul de placaje”, aşa cum îl supranumesc pe bună dreptate foştii colegi de la echipa de seniori a Sucevei, a început rugby-ul acum 9 ani, la Clubul Sportiv Şcolar Gura Humorului, cu antrenorii Florin Nistor şi Andrei Lupei, cei care l-au descoperit la şcoala din Berchişeşti, în urma unei selecţii făcute în zonă. Constantin Varvaroi a început aventura sa în rugby la grupele de minirugby, iar mai apoi s-a evidenţiat la grupele de juniori, fiind unul din artizanii titlului naţional câştigat în anul 2013 cu CSŞ Gura Humorului, în Campionatul României de juniori I, sub 19 ani, la fel ca şi colegul său Andrei Drelciuc. Imediat după terminarea junioratului, Constantin Varvaroi a fost promovat la echipa de seniori a Sucevei, aici unde s-a alăturat „legiunii” de jucători ce provin din zona Gura Humorului şi au fost formaţi la clubul din localitate.

Constantin Varvaroi a fost unul dintre jucătorii decisivi în cel mai bun sezon al echipei CSM din 2011 încoace

Cu un talent nativ, dar şi cu multă muncă la antrenamente şi meciuri, Varvaroi a crescut foarte repede şi a ajuns unul dintre jucătorii de bază ai echipei antrenate de Constantin Vlad, un jucător exponenţial mai ales în ultimul sezon, atât în campionat, dar mai ales la finala Diviziei Naţionale de Rugby, câştigată pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf” din Bucureşti.

„Am petrecut patru ani frumoşi la Suceava şi aş fi rămas oricând dacă am fi avut condiţii să facem performanţă în continuare, aşa cum sunt la noua echipă. M-au contactat cei de la Tomitanii şi mi-au propus să vin la ei pentru cel puţin un an, perioadă în care voi avea un salariu de peste 20 de milioane (de lei vechi - n.r.), cazare, masă, suplimente, dar şi alte facilităţi. A fost un ultim an foarte bun la Suceava din punct de vedere al performanţelor şi mi-aş fi dorit să jucăm în Super Ligă, dar în acelaşi timp sunt conştient că nu s-a putut. Ar fi fost o experienţă foarte bună, chiar dacă n-am fi rezistat decât un an. La noua echipă îmi doresc să demonstrez ce pot şi să joc cât mai multe meciuri, pentru a creşte în valoare şi experienţă, iar mai apoi îmi doresc, ca orice jucător, să ajung în Super Ligă şi nu numai. Sper ca Suceava să continue tradiţia şi să evolueze în continuare în rugby-ul românesc”, a explicat Constantin Varvaroi, jucător ce evoluează pe postul de flancher, în lina a III-a a grămezii.

Andrei Drelciuc a început rugby-ul mai târziu, dar a avut o ascensiune foarte rapidă, devenind unul dintre titularii echipei de seniori

Deşi a început rugby-ul mult mai târziu decât Constantin Varvaroi, humoreanul Andrei Drelciuc a avut o ascensiune foarte rapidă şi a devenit unul dintre jucătorii de bază ai echipei locale de seniori, la doar 22 de ani. Andrei a început acest sport în clasa a X-a, tot cu antrenorul Florin Nistor la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului. Andrei Drelciuc a fost şi el în echipa ce a câştigat în 2013 titlul de campioană a României la juniori I, iar mai apoi, la fel ca şi colegul său Constantin Varvaroi, a ajuns la echipa de seniori a Sucevei.

„Am ajuns la rugby în clasa a X-a, când mai mulţi colegi de clasă deja practicau acest sport şi m-au chemat şi pe mine. Încet-încet am reuşit să intru în tainele acestui sport şi chiar dacă trecerea de la juniori la seniori a fost mai grea, mă bucur c-am reuşit să mă integrez şi să ajut echipa la performanţa din această vară. Din câte am înţeles, cei de la Tomitanii vor să formeze o echipă tânără, cu jucători de perspectivă, cu care la anul să promoveze în Super Ligă”, a explicat Andrei Drelciuc, jucător ce a evoluat la Suceava în pachetul de înaintare, în linia a III-a, dar şi-n linia a II-a.

Cei trei foşti jucători ai Sucevei au şansa să debuteze în noul sezon chiar în faţa fostei echipe, CSM Suceava, în prima etapă din Divizia Naţională de Rugby, pe 30 septembrie.