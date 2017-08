Canotaj

De joi şi până duminică, sportivii secţiei de canotaj de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregătiţi de antrenorul Ioan Despa, vor intra în lupta pentru medalii la Campionatul Naţional pentru juniori I, II şi III, ce se va desfăşura la Năvodari. După o evoluţie foarte bună la prima competiţie naţională pe apă din acest an, Campionatul Naţional de Fond, unde s-a tras pe distanţa de 6000 de metri şi unde juniorii de la CSM au câştigat 10 medalii, elevii lui Ioan Despa vor să repete performanţa şi la aceste naţionale, ultimele pentru juniori în acest an, pe apă.

Secţia de canotaj de la CSM Suceava va intra în lupta pentru medaliile naţionale cu 18 sportivi în 13 probe de concurs, la toate cele trei categorii de vârstă. Proaspăt medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de juniori în proba de 4 rame, Alexandru Ciobâcă va lua startul în proba de 4 vâsle alături de colegii săi, Ciprian Loghin, Alexandru Bucătaru şi Vlad Ghica, la juniori I, acolo unde canotorii de la CSM sunt favoriţi la o medalie, la naţionalele de fond din acest an câştigând titlul de vicecampioni naţionali, dar pe 6000 de metri, acum concurând pe o treime din această distanţă, 2000 de metri. Alexandru Ciobâcă, alături de Ciprian Loghin, Alexandru Bucătaru, Florin Artenie Fântânaru şi cârmaciul Lucian Onea, va concura şi-n proba de 4+1, tot la juniori I, cursă în care echipajul trage la medalia de aur.

Medaliate la mondialele de juniori, Larisa Roşu şi Elena Dănuţ vor trage în aceeaşi barcă în două probe

Alte două canotoare de la CSM Suceava, Elena Larisa Roşu şi Elena Dănuţ, sunt favorite la medalii în două probe ale acestor naţionale de juniori, mai exact la dublu vâsle şi dublu rame la juniori I. Elena Larisa Roşu a câştigat de curând medalia de aur la Campionatul Mondial de juniori în proba de 4 vâsle, în timp ce colega sa de barcă a luat bronzul în proba regină 8+1, la aceleaşi mondiale. La Năvodari vor lupta pentru un loc pe podium şi Gabriel Şchiopoaia şi Florin Anton, în probele de dublu rame şi dublu vâsle categorie uşoară la juniori I, cei doi fiind medaliaţi cu aur şi argint în cele două probe, la Campionatul Naţional de Fond din acest an.

La juniori II, Lucian Onea şi Georgel Iacob vor concura şi ei în două probe, dublu vâsle şi dublu rame, la aceeaşi categorie de vârstă, colega lor Georgiana Chiriloaia urmând să tragă în proba feminină de simplu.

Clubul sucevean va avea reprezentanţi şi la juniori III, unde se va trage pe distanţa de 1000 de metri. Ecaterina Paula Filipovici şi Petruţa Popa vor concura în proba de dublu vâsle, iar Ciprian Ghica va trage în proba de simplu, tot la juniori III.

„Juniorii noştri au avut un parcurs foarte bun la Campionatul Naţional de Fond, unde distanţa a fost triplă, şi sper s-o facă şi la aceste naţionale de la Năvodari. Avem o generaţie foarte talentată şi am încredere că vom face o figură frumoasă, mai ales că avem mai mulţi sportivi ce la anul vor trece la o categorie superioară de vârstă, trei dintre ei fiind medaliaţi la Campionatul Mondial de juniori I. Sper să luăm acelaşi număr de medalii ca-n primăvară, adică undeva în jur de 10 locuri pe podium. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava pentru sprijinul financiar pe care ni-l acordă de mai mulţi ani în eforturile noastre de a reprezenta cât mai bine oraşul şi judeţul Suceava la nivel naţional şi mai ales la cel internaţional”, a explicat antrenorul canotorilor de la CSM Suceava, Ioan Despa.