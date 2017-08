Munca depusă nu este deloc uşoară, având în vedere că de la puietul care cântăreşte câteva grame în momentul achiziţiei, exemplarele de nisetru siberian ajung la o greutate de 6-7 kilograme într-un interval de 4 ani. Crescătoriile pentru această specie au fost puse la punct în anii ’70, în fosta Uniune Sovietică, fiind aleasă pentru a fi dezvoltată datorită ciclului său de reproducere dintre cele mai scurte. Spre deosebire de alţi sturioni, care fac migraţia între mare şi râu, nisetrul siberian are avantajul că poate fi crescut numai în apă dulce. Puietul folosit de Valentin Dănilă este o încrucişare între morun şi cegă, numit sterlet. Are o carne albă, deosebit de gustoasă, şi nu are oase, având doar cartilagii care se îndepărtează foarte uşor pentru consum. Ceea ce ajută peştele să se hrănească în toate anotimpurile şi îl face mai uşor de crescut este izvorul de apă dulce care alimentează bazinele crescătoriei, care scoate la suprafaţă apă cu o temperatură de 11 grade. Această temperatură menţine peştele activ şi în timpul iernii, el alimentându-se şi crescând în permanenţă în interiorul celor cinci bazine circulare şi a celor patru bazine dreptunghiulare, toate situate în aer liber.