Altă mască, aceeaşi piesă rizibilă jucată de FCSB în Liga 1. A fost de ajuns ca un jucător oarecare să dea câteva goluri şi gata, Becali a simţit nevoia să-l cumpere. Simţind că-l furnică buricele degetelor în aşteptarea banilor de la UEFA, pipereanul adună chiar dacă n-are nevoie. Întrebat dacă-l dorea pe Cătălin Golofca la echipă, Dică a răspuns cu jumătate de gură, fără a uita să-i amintească pe cei din conducere. Probabil Meme să-i fi susurat la ureche lui Gigi, că Argăseală mai mult plimbă hârtii. Iar patronul echipei din Botoşani, încă lider în campionat (după 1-0 cu Timişoara, în primul meci din intermediară), după ce a făcut puţin pe durul, s-a grăbit să-l dea pe Golofca, fiind conştient că jucătorul nu va face vreodată banii ăştia. Chiar sunt curios cum va evolua cota acestui fotbalist destul de copt (27 de ani) la FCSB, dacă nu cumva suma unui viitor transfer va fi la nivelul celei plătite acum pentru 40%! Cât despre episodul cu declaraţia de dragoste pentru ”câini”, pentru ca apoi să se gudure pe lângă altul mai ortoman, nici nu merită să discutăm. Ţine de materie cenuşie şi de demnitate, iar unii cred că n-au nevoie de aşa ceva pentru a da cu piciorul în minge.

Următorul pe listă zice-se că ar fi Băluţă, ceea ce chiar ar duce în derizoriu Liga noastră cea de toate etapele. Fapt e că deocamdată Dică se descurcă şi numai cu ce are în bătătură, ieşirea la rampă a fratelui mai mic al lui Benzar fiind cât se poate de neaşteptată. Nu cred că probabila eliminare în dubla cu Sporting Lisabona i se poate imputa, mai ales dacă băieţii săi vor conta cât de cât în ecuaţie. Abia apoi, de-a lungul toamnei, are toate şansele să-şi atragă critici, cu şase meciuri europene în plus faţă de rivalele din campionat, plus presiunea calificării în primăvară. Deocamdată, FCSB este protejată de program, având meciuri abordabile înainte de turul cu portughezii, cu Iaşi şi Astra, totuşi cam dese în această perioadă fierbinte, la propriu şi la figurat, dar aşa s-au gândit cei de la LPF, că e nevoie de etapă intermediară dacă tot au renunţat la competiţia care le purta numele!