Liga a II-a

Aşa cum am anunţat în numărul de ieri al ziarului, Foresta a confirmat participarea în noua ediţie de campionat a Ligii a II-a în ciuda problemelor grave cu care se confruntă. Întrucât a rămas fără jucători, iar debutul sezonului competiţional bate la uşă, gruparea suceveană va aborda meciul de sâmbătă, din runda inaugurală, din deplasare, cu Ripensia Timişoara, cu un lot de jucători foarte tineri, alcătuit din juniori cu vârsta de 16 şi 17 ani, antrenaţi de Florin Cristescu la clubul Omnia Suceava. Fostul căpitan al CSM-ului din perioada de glorie a fotbalului sucevean a încercat să explice ce l-a făcut să accepte această provocare.

„Echipa oraşului traversează momente grele şi noi încercăm să dăm o mână de ajutor. Cine ştie, poate în ultimul ceas vom strânge rândurile şi se va trezi cineva să spună că trebuie făcut ceva pentru fotbalul sucevean. Nu va fi deloc simplu pentru aceşti copii, mai ales că noi aveam structurat alt program în perioada următoare. După cum am anunţat, noi intenţionam să ne înscriem la Liga a IV-a, iar pe 8 august trebuia să plecăm în cantonament. De aceea, nici nu am toţi jucătorii la dispoziţie, pentru că o parte din ei sunt plecaţi în vacanţă, alături de părinţi. Eu însă am încredere în băieţi. Sper că vor reuşi să depăşească emoţiile şi să se mobilizeze exemplar astfel încât să nu ne facem de râs. Trebuie să ţinem cont că vorbim totuşi despre nişte copii în vârstă de 16 şi 17 ani, iar dacă o să fie să luăm bătaie nu cred că o să ne dea nimeni afară din oraş. Îmi asum de pe acum şi rezultatul, şi jocul, însă important este să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Va fi o experienţă inedită şi pentru mine”, a declarat antrenorul Florin Cristescu.

Clubul Foresta a ajuns în această situaţie critică din cauza unei datorii de 100.000 de euro către Fisc, din acest motiv gruparea suceveană neputând să beneficieze de finanţarea Consiliului Local în anul 2017.