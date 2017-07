Handbal masculin

Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a reuşit o performanţă deosebită, izbutind să cucerească sâmbătă după-amiază Campionatul European Universitar găzduit de localitatea Malaga, din Spania. În meciul decisiv pentru titlu, elevii antrenorului Adrian Chiruţ au trecut la limită, cu 23-22, de Universitatea Duisburg-Essen (Germania). Interesant este că sucevenii au început competiţia cu o înfrângere în faţa aceleiaşi formaţii germane, izbutind să depăşească faza grupelor în urma succesului cu 36-24 înregistrat în faţa Universităţii Marmara (Turcia). A urmat o nouă victorie în sferturi, 26-23 împotriva gazdelor de la Universitatea din Malaga, pentru ca în semifinale sucevenii să treacă cu 28-25 de Universitatea Montpellier din Franţa, după un meci foarte disputat.

În condiţiile în care în cealaltă semifinală Universitatea Duisburg-Essen a câştigat confruntarea cu Frankfurt, sucevenii au ajuns să joace în ultimul act cu echipa care-i învinsese în meciul inaugural al turneului. Iar elevii antrenorului Adrian Chiruţ n-au ratat ocazia revanşei, tratând meciul deosebit de serios încă din primul minut.

Cu extrema dreaptă Olariu într-o formă foarte bună, bucovinenii au condus ostilităţile din start, ajungând ca la pauză să aibă un avantaj de cinci goluri pe tabela de marcaj, 14-9.

Germanii au revenit însă mult mai decişi de la cabine în mitanul secund şi s-au apropiat ameninţător cu toate că au avut în faţă un portar Cristi Tcaciuc aflat într-o zi fastă. Finalul a fost unul incandescent, sucevenii izbutind să-şi apere fragilul avantaj de un gol la ultimul atac al adversarilor şi să se încoroneze astfel campioni universitari europeni.

„Este o performanță deosebită pentru noi ca echipă și pentru Universitatea <Ștefan cel Mare>. Suntem mândri că am adus onoare Sucevei și țării noastre. Nu a fost ușor pentru că am avut de disputat multe meciuri într-un timp scurt, în condițiile în care ne-am bazat pe un lot de jucători redus numeric în comparație cu adversarii noștri. În urma acestui turneu simt că am devenit un grup mult mai unit și sper ca acest lucru să se vadă în evoluțiile noastre viitoare. Nu știu câți dintre noi vor mai avea șansa să mai cucerească vreodată un trofeu european, așa că trebuie să ne bucurăm și să fim mândri de ceea ce am realizat. Am trăit o experiență extraordinară și ne-am ales cu amintiri care vor dăinui peste ani”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț.

Mai trebuie precizat că, în cadrul festivităţii de premiere care a urmat, portarul Cristi Tcaciuc a fost desemnat de organizatori cel mai bun portar al turneului.

USV Suceava: Cristian Tcaciuc – Octavian Andreica, Cătălin Costea, Ovidiu Bădeliţă, Ştefan Adrian Tîrzioru (4), Gabriel Burlacu (6), Sandu Mihai (2), Iulian Daniel Alexa, Andrei Marius Olariu (9), Florin Bogdan Baican (2), Pavel Adrian Usturoi, Daniel Ionasciuc. Antrenor Adrian Chiruţ. Conducătorul delegaţiei sucevene a fost directorul clubului, Sorin Raţă.

Campionatul European Universitar de la Malaga s-a desfăşurat cu participarea a 12 echipe: Universitatea din Porto (Portugalia), Universitatea din Split (Croaţia), Universitatea din Duisburg-Essen (Germania), Universitatea din Barcelona (Spania), Universitatea din Montpellier (Franţa), Universitatea Marmara (Turcia), Universitatea din Rzeszow (Polonia), Universitatea din Basel (Elveţia), Universitatea din Minho (Portugalia), Universitatea Goethe Frankfurt (Germania), Universitatea din Malaga (Spania) şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (România).