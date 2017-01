Seniorii de la CSM vor reveni de luni la antrenamente

Andrei Butnaru luptă pentru calificarea la mondiale cu naționala sub 21 de ani a României

Volei

După o lună de pauză, componenţii echipei de volei seniori de la Clubul Sportiv Municipal Suceava vor reveni luni la antrenamente, pentru a pregăti şi a doua parte a campionatului seriei de est din Divizia A2. Echipa pregătită de antrenorul Victor Pancu are o perioadă destul de scurtă de pregătire până la reînceperea meciurilor oficiale, iar un stagiu de pregătire centralizată iese din calcul şi din cauza lipsei banilor, antrenamentele urmând să se desfăşoare doar la sala din complexul sportiv Unirea din municipiul Suceava.

„Deocamdată nu avem siguranţa unui buget, şi de aceea nu se pune problema unui cantonament. Ne vom pregăti la Suceava, iar până reîncepem campionatul ne dorim să facem măcar două meciuri de pregătire, la Piatra Neamţ sau la Bacău, dar din nou aceste întâlniri vor fi posibile dacă vom avea bani. Cu toate acestea sper să facem meciuri bune în campionat şi să rămânem pe locul trei sau patru pentru a prinde turneul primelor patru. Îmi doresc să ajungem la turneul de promovare, deoarece sportivii au muncit şi merită să ajungă până acolo, mai ales pentru cei tineri, ce au nevoie de meciuri tari pentru a creşte în valoare şi experienţă”, a explicat antrenorul Victor Pancu.

Echipa de seniori CSM Suceava va relua campionatul pe 28 ianuarie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la CS Rapid Bucureşti. Divizia A2 se va relua cu o săptămână mai repede, pe 21 ianuarie, dar sucevenii vor sta în acea etapă.

Andrei Butnaru luptă pentru calificarea la mondiale cu echipa de juniori a României

Venit în vară de la Piatra Neamţ, jucătorul CSM-ului Andrei Butnaru este component al lotului naţional de juniori I, sub 21 de ani. Andrei nu a avut parte de vacanţă în această iarnă, şi asta deoarece imediat după terminarea campionatului a plecat în cantonament cu naţionala sub 21 de ani a României la baza olimpică de la Izvorani. În aceste zile, Andrei Butnaru se află în Germania cu naţionala României de juniori, acolo unde luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial de volei pentru juniori sub 21 de ani. România face parte dintr-o grupă cu ţara gazdă, Germania, şi cu naţionala Estoniei. Mâine seară, Andrei Butnaru va debuta la acest turneu de calificare pentru mondiale în faţa Estoniei, iar duminică va evolua în faţa Germaniei.