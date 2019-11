„Proces de calomniă şi abuz...”

„Comitetul societăţii <Lumina>, pentru a salva onoarea acestei societăţi şi a şterge noroiul cu care a înproşcat’o faimosul primar Mercheş, prin rapoartele sale neadevărate, a intentat proces de calomniă şi abuz contra lui Mercheş et consoţii săi...Acest proces este cu atât mai interesant cu cât aici nu este vorba numai de onoarea unor persoane singulare ci a unei societăţi întregi sau mai bine dis a întregului popor român din această comună, pe care l-a calomniat Mercheş”.

„Patria”, Anul II, Cernăuţi, Mercuri în 11/23 Februarie 1898.

„Un al doilea monument al eroilor în Suceava ?”

„Comitetul societăţii ofiţerilor de rezervă din Suceava, care are meritul de a fi patronat ridicarea unui monument al eroilor în Mitocu Dragomirnei, a luat acum în vedere acelaşi lucru şi pentru oraşul Suceava. Proiectul acesta a stârnit o legitimă nedumerire, căci este evident că Suceava nu poate să aibă un monument al eroilor mai frumos, şi de o semnificaţie politică mai înaltă, decum e măreaţa troiţă a lui Ion Grămadă, aşezată într-un loc ideal de frumos şi de semnificativ, în chiar centrul cimitirului de pe fosta câmpie a <Dreptăţii>, din preajma cetăţii lui Ştefan Voevod. Dela 1926 încoace, de când stăruinţele colonelului Gh. Teodorescu au adăugat la strălucitul şirag de monumente ale vechii Suceve acest nou monument, aici se desfăşoară, an de an, serbarea <Zilei Eroilor>, într’o ambianţă cum nu s’ar putea imagina mai educativă, mai înălţătoare. Şi nu vedem cum s’ar putea concepe mutarea serbării acesteia în alt loc”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 9, 10 Februarie 1935.

„În marea familie”

„În comuna Zvoriştea s-au constituit, de curînd, încă două noi gospodării colective, în satele Buda şi Poiana. În GAC din Buda s-au unit 128 de familii de ţărani, cu peste 242 ha de teren, iar în Poiana, 108 familii, cu peste 200 ha de teren. Acum, în comuna Zvoriştea există gospodării colective în 5 sate. Înfiinţarea gospodăriilor colective din Buda şi Poiana a avut loc tocmai ca urmare a convingerii ţăranilor muncitori asupra superiorităţii muncii în GAC, pe bază de exemple concrete”.

„Zori Noi”, Anul XVI, nr. 4409, Suceava, Sîmbătă 10 februarie 1962.