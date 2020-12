Îndemn

Ministrul Culturii, deputatul liberal de Suceava Bogdan Gheorghiu, a declarat că pentru ca PNL să poată continua dezvoltarea ţării, începută în urmă cu un an, românii trebuie să voteze acest partid la alegerile de duminică, 6 decembrie. Bogdan Gheorghiu i-a îndemnat pe suceveni şi pe români să facă un exerciţiu de imaginaţie. „În plină pandemie provocată de virusul SARS-CoV-2, premierul țării este Viorica Dăncilă. Amuzant, nu? Dar ce tragedie ar fi fost pentru România. Cum bâlbele din interviuri și gafele de comunicare s-ar fi transferat rapid și ar fi generat un colaps la nivel de țară”, a spus Bogdan Gheorghiu, care candidează pentru un nou mandat de deputat din partea PNL Suceava. El a arătat că actualul Guvern PNL a avut poate cel mai greu mandat, pentru că la doar câteva luni de la preluarea guvernării s-a confruntat cu o situație inedită, o pandemie ce risca să blocheze de la sistem sanitar, la economia țării. „Am găsit soluțiile ca acest lucru să nu se întâmple, iar Suceava a fost județul cel mai afectat în primă fază. Motiv pentru care cred că sucevenii sunt niște eroi”, a subliniat Bogdan Gheorghiu.

Pe de altă parte, el a declarat că în calitate de deputat de Suceava, dar și de ministru al Culturii, funcţie în care a fost învestit în urmă cu un an, a încercat să găsească pârghiile prin care „să ne promovăm valorile locale”.

„Dincolo de mănăstirile minunate, arhitectura aparte și bucătăria savuroasă, Suceava poate oferi mult mai mult. Vizitând Muzeul de Artă <Ion Irimescu> de la Fălticeni, am realizat că avem nevoie de un nou concept, cel de stațiuni culturale, deoarece multe localități pot deveni interesante pentru acest tip de turism, care să impulsioneze dezvoltarea locală. După ce am preluat Conacul Vârnav Liteanu de la Liteni, uitat de PSD în sertarele ministerului, am înțeles că aceste spații pot deveni hub-uri moderne”, a precizat Bogdan Gheorghiu. Ministrul Culturii a precizat că în acest sens a înaintat un memorandum care a fost aprobat deja de Guvernul PNL privind lucrările de consolidare, restaurare și modernizare a Conacului Vârnav Liteanu, în valoare de 5 milioane de euro. El a precizat că în această locaţie va funcţiona un centru de pregătire pentru restauratori, coordonat de Institutul Național al Patrimoniului.