Știință

Un Pendul Faucault, înalt de aproape 5 m, a fost instalat în holul principal al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava.

Reper al mișcării de rotație a Pământului în jurul axei sale, pendulul a fost donat de către omul de știință Dimitrie Olenici, în semn de apreciere și recunoaștere pentru instituția unde a profesat ca dascăl cu mai mult timp în urmă.

„Colegiul a făcut un pas semnificativ în promovarea științei în rândul elevilor, inaugurând un Pendul Foucault în holul principal. Proiectul, realizat cu sprijinul domnului muzeograf Dimitrie Olenici, reprezintă un pas înainte în stimularea curiozității științifice și a învățării active.

Pendulul Foucault le oferă elevilor o demonstrație vizuală impresionantă a rotației Pământului, transformând conceptele teoretice de fizică în experiențe concrete și captivante. Instalat în cadrul colegiului, acesta devine un punct de atracție nu doar pentru elevii pasionați de știință, ci și pentru întreaga comunitate locală”, au transmis reprezentanții liceului.

Un instrument didactic util

Profesoara de fizică Carmen Amorăriței a arătat că pendulul este un instrument didactic important, care le va permite elevilor să înțeleagă concepte abstracte de fizică într-un mod interactiv.

„Pentru orele de fizică și pentru înțelegerea unor concepte din fizică, vom ține ore acolo, în holul principal, dat fiind că sunt multe experimente care pot folosi pendulul.

Pendulul are o înălțime de 4,8 metri, iar discul de la baza acestuia are 8 kg. Este donația domnului Olenici, iar masa de jos am achiziționat-o noi. Vineri, în prezența dumnealui, alături de profesori și elevi ai liceului, am inaugurat acest pendul, l-am pus în funcțiune. Este o mândrie pentru noi să avem un astfel de simbol științific în școală”, a completat prof. Amorăriței.

Pendulul lui Foucault este un dispozitiv experimental, realizat de fizicianul francez Leon Foucault, care demonstrează că Pământul se învârte în jurul propriei axe.

Foucault a fost cel care a prezentat pentru prima data în faţa publicului, în 1851, la Panteonul din Paris, experimentul care demonstrează că pământul se învârte în jurul axei sale. Pendulul lui Foucault reprezintă principala atracţie de la Panteonul din Paris şi în zilele noastre.

Există mai multe Pendule Foucault în lume, mai ales în universităţi, muzee de ştiinţă şi la planetarii.