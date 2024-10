Ce vreau de la noul primar!

Părerea lui Dan

După multele mandate ale domnului Ion Lungu avem un nou primar și, normal, dorim (sau visăm?) o viziune diferită în dezvoltarea orașului, alte priorități și recuperarea rămânerilor în urmă față de alte capitale de județ. Ca orice sucevean căruia îi pasă de urbea sa, am și eu niște solicitări către noul primar și echipa pe care o formează.

În primul rând ar fi crearea de facilități pentru reindustrializarea Sucevei, lucru valabil și la nivel de județ și care începe să se manifeste în mai multe zone din țară, nu doar în Ardeal, Banat și București - Ilfov. Înființarea unui parc industrial este absolut necesară, exemplul orașului Siret fiind elocvent (au inaugurat un parc industrial și interesul investitorilor se manifestă deja concret!).

Consider că proiectul "Suceava, oraș neutru climatic" cu o finanțare UE foarte generoasă (1 miliard de euro pe 10 ani!) trebuie să fie un punct central al preocupărilor noii conduceri locale, ca și a localităților limitrofe pentru că "raza de acțiune" a acestuia este de 30 de km! Putem rezolva multe dintre nevoile orașului care necesită fonduri peste bugetul local și putem deveni astfel o urbe atractivă pentru afaceri. Inițiatorul acestui proiect, Dan Nichiforel, ar fi normal să fie atras în derularea lui pentru că are calificarea necesară (puțini o au!) și a pus mult suflet în câștigarea competiției de Suceava în fața unor municipii mai mari (Iaşi, spre exemplu!).

Chiar dacă drumurile naționale nu intră în competența primăriei, un lobby eficient (cum contribuie și parlamentarii la el?) este absolut necesar, exemplul Rădăuțiului fiind edificator (centura orașului într-un mandat!). Trebuie încheiată centura Sucevei, la ora actuală avem doar o "bretea"! Primarul și echipa trebuie să înceapă "vizitele" la București pentru convingerea zeilor de la Transporturi, Finanțe și cabinetul premierului, în primul rând.

Reiau o serie de cerințe legate de aspectul orașului, pentru că în acest domeniu suntem rămași clar în urmă! Un program de refacere a fațadelor concomitent cu termoizolarea blocurilor ar schimba fața orașului. Gardurile vii ("știrbe" și transformate de mitocani în coșuri de gunoi) trebuie desființate, fapt ce s-a întâmplat în zona centrală, cu efect estetic foarte bun. Când se vor vopsi stâlpii de iluminat, când vor fi coborâte cablurile, care atârnă oribil, sub pământ, ca în alte localități, când vor fi renovate stațiile de autobuze vechi etc.? Aspectul orașului trebuie schimbat cu acordul arhitecților și artiștilor cu preocupări peisagistice, nu doar după gustul salariaților Consiliului Local.

Se vorbește în neștire de dezvoltarea turismului, dar concret nu s-a făcut nimic! În toată vara, anotimp al turismului la noi, nu am auzit vorbindu-se pe stradă altă limbă străină decât ucraineana (refugiați sau "turiști" săraci și triști la Bazar!!). Curtea Domnească, decopertată în centrul Sucevei, așteaptă punerea în valoare printr-o investiție din partea Ministerului Culturii (unde am avut ministru!!) și al Consiliului Județean de peste 20 de ani. Din nou "drumul Bucureștiului", domnule primar, împreună cu președintele CJ!!

Am și un proiect de suflet personal, pe care am încercat să îl promovez prin consilieri locali, dar nu "a trecut" de birocrații și primarul Lungu. Doresc ca sucevenii admiși la una din primele 100 de universități ale lumii să fie tratați ca olimpicii noștri. Unii aduc un plus de prestigiu orașului și țării pe plan sportiv, alții pe plan academic! Care este și mai "durabil"!! Să arătăm că ne mândrim cu ei prin acordarea unor premii anuale (nu se poate burse, din păcate!). Și prin asta ei ar deveni veritabile modele pentru tinerii urbei! Este nevoie de modele urgent, până nu ne "manelizăm" total!

Cam atât!! Deocamdată!

Dan Strutinschi