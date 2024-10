Campanie

Liberalii suceveni au depus primii la Biroul Electoral Județean lista de candidați pentru alegerile parlamentare de pe data de 1 decembrie. În cursul zilei de marți, 1 octombrie, liderii liberali, în frunte cu președintele Organizației Județene PNL Suceava, Gheorghe Flutur, au depus listele de candidați pentru Senat și Camera Deputaților, precum și listele cu peste 90.000 de semnături strânse în județ pentru susținerea candidaturilor.

Gheorghe Flutur a precizat că în total s-au strâns peste 100.000 de semnături, însă la BEJ Suceava au fost depuse în jur de 92.000. Lista de candidați ai PNL Suceava pentru Senatul României este deschisă de actualul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, urmat de medicul veterinar Octavian Ilisoi, Georgiana Tabarcea, Viorel Seredenciuc, Codrin Bența (directorul Colegiului ”Nicu Gane” din Fălticeni) și viceprimarul din Gura Humorului, Grațian Decebal Gherghel.

Pentru Camera Deputaților, lista PNL este deschisă de liderul Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, urmat de deputații Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu și de senatorul Daniel Cadariu. Pe următoarele locuri se află avocatul Dana Mitrea, vicepreședintele Consiliului Județean Niculai Barbă, șefa organizației de femei PNL din Rădăuți, Ramona Breabu, administratorul public al orașului Vicovu de Sus, Adrian Arcadie Schipor, Viorel Haiura, Alexandru Zaharescu, Mihai Moraru, Cezar Ciornei și Alexandru Salup.

Gheorghe Flutur dă asigurări că PNL are o echipă de candidați ambițioasă, completă și cu multă experiență politică

„PNL Suceava este primul partid aflat la start pentru depunerea candidaturilor la alegerile parlamentare. PNL Suceava vine cu o echipă ambițioasă, completă, cu multă experiență politică. O echipă care acoperă întreg județul Suceava și întreaga problematică”, a spus Gheorghe Flutur, care deschide lista PNL Suceava pentru Senatul României.

El consideră că strângerea a peste 100.000 de semnături reprezintă un semnal extraordinar venit din partea populației. „Cu toate acestea nu ne culcăm pe o ureche pentru că știm că avem mult de muncit. Însă eu sunt bucuros că o echipă unită asta înseamnă, ce ați văzut aici și ce ați văzut mereu la PNL. Echipa PNL de la Suceava a fost prima validată”, a arătat liderul PNL Suceava.

El a ținut să prezinte o parte din programul echipei de candidați ai PNL Suceava la alegerile parlamentare pentru dezvoltarea județului Suceava. „În primul rând vreau să spun că am lucrat la programul de guvernare pentru că parlamentarii trebuie să susțină un program de guvernare. O să-l facem public la sfârșitul acestei luni și va fi un program extrem de ambițios. Însă pentru județul Suceava vreau să spun câteva linii de forță”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că echipa PNL Suceava reprezintă garanția că marile proiecte din județ vor fi realizate. „Drumul nostru spre Parlament este garanția că autostrada A7 va veni la Suceava și la Siret, că va începe construcția autostrăzii Nordului. Și vă spune asta un om care a contribuit, alături de colegii mei, la demararea acestor proiecte”, a afirmat președintele PNL Suceava.

El a ținut să reamintească faptul că în momentul de față în județul Suceava sunt proiecte de peste 4 miliarde de euro. „Ne trebuie maturitate și stabilitate politică, înțelepciune, echipă și capacitate de negociere pentru ca acești bani să vină în continuare în toate domeniile de activitate. Eu pregătesc predarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Suceava cu multe lucruri înfăptuite cu echipa liberală și mă duc încărcat de lucruri pozitive spre Parlament. Aceste lucruri doresc să fie garanția către suceveni. Cu ce voi garanta eu, Gheorghe Flutur? Cu ce am făcut în administrația județeană liberală”, a afirmat Flutur.

El a subliniat că și ceilalți colegi parlamentari i-au fost toți alături, făcând referire la deputații Ioan Balan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu și la senatorul Daniel Cadariu. „Pornim la drum pentru că Suceava are nevoie de locuri de muncă mai multe. Iar autostrăzile trebuie să aducă locuri de muncă. Suceava are nevoie de dezvoltare ca de aer, de întoarcerea Diasporei acasă și are nevoie de siguranța oamenilor, de confortul și de bunăstarea lor. Și noi trebuie să avem grijă ca aceste lucruri să se întâmple. De aceea suntem la start pregătiți să fim alături de suceveni în bătălia care urmează”, a afirmat liderul liberalilor suceveni. El a mai spus că următorii ani nu vor fi ușori, iar liberalii sunt pregătiți să colaboreze pentru binele sucevenilor în Parlamentul României.

Ioan Balan: „Suntem pregătiți pentru un mandat 2024-2028 nu pentru noi, ci pentru Suceava”

La rândul său, deputatul Ioan Balan, primul pe lista PNL Suceava pentru Camera Deputaților, a spus că în perioada de precampanie și campanie întreaga echipă liberală le va prezenta sucevenilor ce a făcut în mandatul care se încheie și ce își propune pentru mandatul 2024-2028. Ioan Balan a subliniat că echipa PNL Suceava este una performantă, care a realizat performanță politică și administrativă.

„Cred că avem concentrată aici cea mai bună experiență. Și experiență parlamentară, pentru că suntem parlamentari cu un mandat în care am avut o multitudine de legi, în tot spectrul legislativ românesc. Dar putem spune că avem aici în echipă trei miniștri, foști miniștri, candidați pe această listă la parlamentare, oameni care atunci când au făcut parte din echipa guvernamentală au dat tot ce au putut pentru Suceava, pentru Bucovina. Suntem pregătiți pentru un mandat 2024-2028 nu pentru noi, ci pentru Suceava”, a declarat Ioan Balan.