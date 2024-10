Rezultate

Două eleve ale Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, Ioana Tofan și Eliza Maria Baluș, s-au întors cu un palmares bogat de la Salonul de inventică ITE din Londra, de la finalul lui septembrie, proiectul de cercetare al celor două adolescente fiind apreciat de juriu și de alți competitori deopotrivă.

Lucrarea acestora a fost distinsă cu Medalie de Aur, Premiul Special din partea juriului și două distincții din partea a două universități, din Arabia Saudită și din Cambodgia.

Un rezultat excelent care atestă și validează munca de cercetare din ultimii ani a celor două eleve și care recompensează preocuparea acestora pentru noi soluții inovative, pentru progres și dezvoltare.

International Invention & Trade Expo 2024, ITE, de la Londra, a fost găzduit de Universitatea Kingstone, expoziția reunind oameni de știință pasionați de inovație și cercetare, studenți, universitari, reprezentanți ai mediului de afaceri, potențiali investitori etc.

Delegația României a fost alcătuită din universitari suceveni, de la București, Timișoara, Constanța, compania Romvac.

Elevi prezenți în cadrul salonului au fost doar de la Colegiul „Petru Rareș” Suceava și încă un echipaj din Emiratele Arabe Unite.

Dispozitivul care produce apă plasmatică

Proiectul elevelor Ioana Tofan și Eliza Baluș a avut ca centru de interes un dispozitiv care produce apă plasmatică, care poate fi atașat la un sistem de irigații pentru a spori productivitatea și pentru a stimula creșterea plantelor.

Dispozitivul este rezultatul unui proiect de cercetare pornit de eleve încă din clasa a IX-a („Stimularea germinării semințelor vechi folosind apa activată de plasmă”), un proiect apreciat, cu premii pe plan național și internațional.

Rezultatele, măsurătorile și feedback-ul privind aparatul de producere a apei activate cu plasmă (PAW) au fost bune, astfel că elevele intenționează să obțină un brevet pentru acesta.

„În clasa a IX-a, cei de la Banca de Gene au venit în vizită la liceu și au adus în discuție această problemă, cu semințele vechi care nu mai germinează și metode de a le revitaliza. De aici a pornit idea proiectului inițial, de a identifica o soluție pentru stimularea germinației. Am lucrat o perioadă îndelungată la nivel de laborator, mai apoi am vrut să ducem lucrarea la o scară industrială. Scopul nostru a fost să realizăm acest dispozitiv care poate fi atașat la sisteme de irigații, care să creeze apă plasmatică pentru a crește productivitatea și sustenabilitatea în agricultură.

Apa plasmatică este o apă îmbogățită cu ioni, ce conține specii reactive de oxigen și azot care decontaminează sămânța de paraziți și astfel ajută la creșterea ratei de germinare, accelerarea procesului de creștere al plantei. De asemenea, nu schimbă structura genetică a plantei, dar ajută anumite gene să se exprime mai bine.”, au menționat elevele.

Adolescentele au arătat că înainte de a realiza dispozitivul, producerea apei plasmatice, într-o cantitate foarte mică, consuma foarte mult timp, astfel că se impunea dezvoltarea acestui prototip care să treacă de barierele condițiilor de laborator.

La dispozitiv lucrează din această vară, elevele învățând să lucreze partea de hardware a proiectului, Arduino, noi provocări ivindu-se constant pe parcursul realizării lucrării.

De altfel, prezența la târg a dispozitivului care produce apă plasmatică a cântărit mult în evaluarea juraților.

”A fost punctul nostru forte că am prezentat și partea practică, nu doar poster și materiale de prezentare. Pentru fiecare vizitator al standului, am pornit dispozitivul, am explicat procedeul de producere al apei îmbogățită cu plasmă. Ba chiar am fost întrebate în cât timp am putea pune în producție acest dispozitiv”, au mai adăugat elevele.

Înainte de a patenta aparatul, elevele vor să mai lucreze la un model mai redus în dimensiuni și mai ușor.

Vor să studieze la Politehnica București

Ioana și Eliza au fost coordonate de prof. Anca Greculeac, directoarea adjunctă a colegiului, aceasta însoțindu-le pe eleve la evenimentul din Londra.

„Ele au progresat foarte mult peste vară și au o dorință de a finaliza, de a merge mai departe, pe care o apreciez. Nu e ușor să găsești timp, energie și fonduri, motivație pentru a lucra constant, pentru a progresa. Acest dispozitiv este suma a tot ceea ce au lucrat ele și merită felicitate”, a subliniat prof. Greculeac.

Pentru acest proiect, pe parcursul celor trei ani, echipa colegiului a mai colaborat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” (Facultatea de Inginerie Mecanică și Facultatea de Inginerie Alimentară) și cu Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava.

Pentru costurile privind deplasarea în Londra și participarea la salon, elevele au avut o subvenție de la Ministerul Inovării, prin programul de burse de cercetare „Henri Coandă”, bursă care a fost acordată ca urmare a unei aplicații depuse anul trecut și evaluate de mai mulți specialiști.

Ioana Tofan și Eliza Baluș sunt în clasa a XII-a, acestea dorind să urmeze cursurile Politehnicii București, Inginerie medicală, respectiv Automatică și calculatoare.