Tutti frutti... cu dragoste (27). Infidelitate

Femeia. ”E chitită să te-nhațe / Fără nicio remușcare: / Prima dată-i cazi în brațe, / Iar apoi îi cazi în gheare.” (Sorin Olariu)

Infidelitate.Cum tratau rușii infidelitatea conjugală înainte de timpul lui Petru cel Mare? Care a fost poziția lor cu privire la avorturi? Și cât de liberă era viața sexuală a unei femei în acel moment? Una dintre cele mai crude condamnări la moarte din țaratul rus de înainte de Petru cel Mare a fost aplicată femeilor care și-au ucis copiii. Pentru că, din cele mai vechi timpuri, rușii au căutat să reducă sau să elimine posibilitatea de a naște copii nelegitimi. Biserica Ortodoxă a implementat astfel diferite interdicții și sancțiuni pentru ”aventurile” extraconjugale. Aceasta nu înseamnă, desigur, că rușii din epoca medievală nu au făcut sex în afara căsătoriei sau chiar înainte de căsătorie. În sursele istorice nu există prea multe mărturii despre viața sexuală a rușilor înainte de secolul al XVIII-lea, în principal pentru că Biserica Ortodoxă considera acest tip de informație ca fiind obscenă. Preoții auzeau o mulțime de lucruri în spovedanii, dar evident că nu le-au înregistrat, nu le-au scris. Prin urmare, istoricii ruși – mai ales după un veac de ateism comunist – au o muncă grea de făcut. Iată o ”scrisoare de iubire” descoperită recent: „Cum îmi arde inima, la fel și trupul meu, și sufletul meu se consumă pentru tine, pentru trupul tău și privirea ta!” O femeie necunoscută din secolul al XIV-lea a scris aceasta, într-o scrisoare de dragoste secretă. În secolul al XVII-lea, în literatura populară apăruseră, deci, descrieri timide ale dorinței sexuale. Istoricul Natalia Pușkareva citează ”Romanul celor șapte înțelepți”, un ciclu de povești (i)morale, de origine ebraică, care a apărut în Rusia într-o adaptare din limba poloneză, în secolul al XVII-lea: „O, draga mea, fă ce vrei, de cine ți-e tot rușine? (...) Și atunci, ea și-a descoperit sânii și mi i-a arătat, spunând: <Vezi, privește-i... și iubește-mă, sorbește-mi cu totul frumosul corp, pe care ți-l dărui!>” Natalia Pușkareva scrie că există o mulțime de informații despre cazurile de penitență aplicate femeilor ”păcătoase”. Cu toate acestea, utilizarea contraceptivelor botanice a fost, de asemenea, condamnată. Documentele din 1656 arată că pentru contracepție Biserica a prescris șapte ani de pocăință și post - la fel ca și pentru avortul unui copil. În ceea ce privește sexul, în mod normal, acesta era permis numai în căsătorie și numai în anumite zile. Sexul a fost „interzis” în timpul a patru posturi ortodoxe: 50 de zile primăvara, 8 până la 42 de zile vara, 13 în august și aproximativ 40 iarna. În plus, relațiile sexuale erau interzise miercurea, vinerea, sâmbăta și duminica, precum și în timpul sărbătorilor religioase. Drept urmare, rămăseseră abia 50 de zile pe an pentru a face sex. Este evident că aceste interdicții au fost încălcate mereu, în mod constant. În secolul al XVII-lea, și mai ales sub domnia foarte evlaviosului țar Alexis I (1629-1676), Biserica a interzis orice mențiune despre viața sexuală și a proscris toate formele de nuditate. Femeile nobile și-au petrecut viața în palatele lor, păzite de prejudecăți și reguli (Russia Beyond). P.S. Interdicții pe care se pricepeau să le încalce, cu grație tipic feminină... Firesc.

Unui nou podgorean.”De când și-a cumpărat o vie, / Ne ia de sus cumătrul Ghiță! / De nimeni nu mai vrea să știe! / Cic-a ajuns boier de viță!” (Radu D. Rosetti)

Sonetul CVI.(When in the chronicle of wasted time). ”Când în acele cronici din vechime / Văd în descrieri doar pe cei frumoși / Și frumusețea celebrând în rime / Apuse doamne, nobili curajoși, / Atunci, eu în splendida-nșiruire / De mâini, picioare, buze, ochi, obraji, / Văd exprimată-ntreaga strălucire / Numai de tine stăpânită azi. / De fapt lauda lor e-o profeție / Despre-acest timp, ce te-a prefigurat; / Dar fiindcă te-au zărit prin veșnicie, / Ei, neavând talent, nu te-au cântat. / Noi, care-acum avem ochi să privim, / Știm să-admirăm, să lăudăm nu știm.” (W. Shakespeare, trad. A. Vasiliu)

Ce vrea femeia?”Să o iubești și să îi spui / De milioane de ori asta / Să pară-n ochii orișicui / Că e amanta, nu nevasta... / Să o iubești și atunci când / E năzuroasă, furioasă / S-adormi mereu cu ea în gând / Și-n zori să-i spui că e frumoasă... / Să o iubești chiar și atunci / Când sugrumate de taior, / Niște... închipuite șunci / Nu vor să stea la locul lor... / Să o iubești și-atunci când fardul / Este învins de câte-un rid, / Când vine de la mall cu cardul / Golit de tot, aproape vid.” (D. Monacu)

Umor... cu morcovi. Un proaspăt polițist, de-abia ieșit de pe băncile Academiei de Poliție, a fost însărcinat să ancheteze o spargere. S-a înapoiat la secție şi a raportat: - Domnule căpitan, de la magazinul spart s-au furat două cartușe de Kent și trei kilograme de morcovi. – Și ai vreun suspect? – Nu, dar va trebui să caut un iepure care tușește.

De gustibus.Soția către soț: – De ce nu mănânci? Ai spus că ești flămând ca un lup. – Și unde ai văzut tu că lupii mănâncă morcovi?

Potență.Întrebare la Radio Erevan: - Am citit că morcovii pot să crească potența, e adevărat? - În principiu da, dar sunt greu de legat…

Alternative.Consumul de morcovi îmbunătățește vederea. Consumul de vin chiar o dublează! Opțiuni.

La piață:- Doi morcovi, vă rog! - De care doriți: normali sau... bucurie feminină? - Invidie masculină!

Genetică (ultramodernă). ”Clientul: - Nu vă supărați, morcovii ăștia sunt modificați genetic? Vânzătorul: - Nu, de ce întrebați? Morcovul: - Chiar așa, de ce întrebați?!”

Morcov.– Bulă, ce este roșu și strălucește? – O mașină de pompieri, doamnă. – Răspunsul corect este un măr, dar îmi place cum gândești. – Doamna profesoară, am și eu o întrebare. – Spune, Bulă! – Ce este lung, roșu și îl bagi în gură? – Bulă, ești nesimțit! – Doamna profesoară, răspunsul corect este un morcov, dar îmi place cum gândiți!

La oftalmolog: - Doctore, oare e adevărat că dacă am să mănânc mai mulți morcovi am să văd mai bine? - Te mai îndoiești? Dumneata ai văzut vreodată iepure cu ochelari?

Dorințe. Ursul și iepurașul găsesc lampa fermecată! Iese Duhul din lampă și le cere să-și pună fiecare 3 dorințe. Ursul: Vreau o ursoaică. Iepurașul: Vreau mulți morcovi. Ursul: Vreau mai multe ursoaice. Iepurașul: Vreau salată de morcovi. Ursul: Vreau și mai multe ursoaice. Iepurașul (cu gândul la morcovii promiși): Mi-aș dori ca ursul să devină impotent…

Preț.Un iepure merge la un bar și zice: - Cât costă o picătură de suc de morcovi? Barmanul: - Nimic. Iepurele: - Atunci dați-mi vreo 500 de picături.

Stop!Dacă rochiile femeilor din lumea de azi s’ar scurta cu 20 centimetri, cererea totală de stofe şi mătăsuri ar scădea cu 1/10 - ceea ce ar produce şomajul şi mizeria a sute de mii de lucrători, împreună cu ruina unor capitaluri însemnate.” (”Ilustrațiunea română”, 1937). P.S. Ce pretext iscusit...

Vorbe neaoşe. (din Gh. Paţa, „Folclor licenţios din Țara Dornelor”). „Ziua bou, noaptea buhai, / Vai de capul lui de trai!” (Text şăgalnic. În orice caz, boul este cel ce munceşte, iar taurul e pentru prăsilă, desigur; alte comentarii sunt de prisos). „Capu-ncărunţeşte, / Curul nebuneşte!” (Cu adresă la persoanele vârstnice, care nu ţineau cont de trecerea anilor, făcându-şi de cap ca în tinereţe). „Bortă albă ca la bătrâni, / Sulă roşă ca la câni!” (Sensul este acelaşi de mai sus). „Sula crâşcâie-n măsele / Când te vede lată-n şele!”. (Textul reprezintă un compliment, în limbajul aspru, ţărănesc, adresat femeii bine făcute, cu mult vino-ncoace)

Răbdare.„De ce trebuie să te răzbuni pe o femeie? Natura o va face, trebuie doar să aştepţi…” (Aurelien Scholl)

Imposibil. 1. Spun unii că e mai bine să faci dragoste decât război, dar dacă aveţi chef de amândouă, căsătoriţi-vă! (Jerry Seinfeld). 2. E imposibil să ghiceşti câţi bani are de gând să cheltuie o femeie. (Albert Willemetz)