ECOLOGIA IUBIRII ȘI... VICEVERSA

”Triada sumbră” este o maladie mintală din categoria tulburărilor mixte de personalitate, cuprinzând intricarea narcisismului pervers manipulator cu psihopatia și machiavelismul, uneori cu unele nuanțe paranoice. Psihologii și psihiatrii anglofoni, ceva mai drastici, o numesc ”triada neagră”.

Îngrijorarea din cercurile amintiților specialiști în neuroștiințe (în vest, mai ales) vizează la ora actuală explozia tulburărilor de personalitate în societatea modernă.

Privitor la ”triada sumbră”, observațiile de specialitate au dovedit masiva pătrundere a indivizilor suferind de această maladie în politica de vârf și în marile afaceri (... și în universități!...), simbioza toxică dintre liderii betegi ai acestor categorii ocupaționale explicând distrugerile pricinuite progresiv multor domenii, de la mediu și învățământ, la sănătate, justiție etc., toate conducând la grava afectare a calității vieții: ca viață în sine, sub toate formele acesteia și sub aspect uman individual.

Comportamental vorbind (și rezumând), indivizii loviți de ”triada sumbră” manifestă o neostoită sete de imagine - imaginea de ”demiurg”, de ”salvator”, de ”geniul momentului” - insățioasă lăcomie de bani și posesii diverse, grandomanie, mitomanie, adversitate și ostilitate instantaneu dirijate asupra celor care nu îi aprobă și nu îi admiră, autocentrare permanentă dublată de autovictimizare, cu învinuirea tuturor pentru propriile eșecuri, precum și o neîncetată folosire a oamenilor creduli sau fricoși pentru atingerea scopurilor.

Amintitul comportament este rezultatul creșterii într-o casă părintească precară sub aspect moral - numita ”familie disfuncțională” - iar stresul permanent în care imaturul adult trăiește îi precipită în timp bolile de stres: obezitate, diabet, ateroscleroză precoce, maladii cardio-vasculare, accidente vasculare diverse etc.

Practic, acești indivizi - demni de compasiune! - se autodistrug, proces de la care nimeni și nimic nu îi poate împiedica.

Grav este faptul că – în condițiile democrației și libertății prost înțelese - prin cocoțarea în funcții și poziții cheie de ordin politic-administrativ și afaceri ei distrug în jur tot ce pot. Distrug, ținându-se ”cu dinții” de funcții și vânând mereu noi oportunităiți de îmbogățire cu orice preț!

Și, dacă de la propria distrugere nu pot fi împiedicați - ei chemându-și sfârșitul - de la distrugerea bunelor realități din jur pot fi opriți numai prin îndepărtarea din funcții.

În funcționalitatea neuro-psihică a indivizilor cu ”triada sumbră” sunt ușor de decelat două aspecte:

Mai întâi este insurmontabila lor adicție la ”cele moarte”, la cele pe care ”nu le duc dincolo”, confirmând astfel teoria psiho-medicală și filozofică a ”necrofiliei” (Freud și, mai clar, Erich Fromm). Mai apoi, este aspectul karmic, potrivit sintetizat de un prieten: ”Dumnezeu bate cu bumerangul”. Asta întrucât, în goana insățioasă după bani, averi, poziții socio-politice, aceștia uzează de toate formele de viață, prin ucidere, transormându-le în bani: defrișări masive, vânătoare comercială, invadarea, modernizare și ”civilizarea” spațiilor sălbatice etc. Bumerangul crimelor contra naturii întorcându-li-se ca tristă soartă.

Noile drumuri modernizate care fragmentează spațiile naturale, accesibilizându-le activităților umane – industrial-forestiere, turistice, de circulație diversă etc.- au devenit în ultimele decenii o profitabilă afacere a tandemului politician - firmă de asfaltare și în România; afacere favorizată de tehnica perfecționată și accesarea diverselor fonduri financiare. Transalpina, Transursoaia, Transapuseana, Transrarăul și – recent – Drumul Talienilor sunt doar câteva dintre afacerile cu asfalt care prejudiciază astăzi ecosistemul forestier.

Mai nou, la inițiativa CJ Suceava – format, pare-se doar din supuși ignoranți – porțiunea suceveană a traseului Via Transilvanica va fi asfaltată: dovadă că banul nu are miros și că, în general, Agențiile de Protecție a Mediului sunt numai niște sinecure iresponsabile, semnatare de autorizații contra naturii.