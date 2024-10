Probleme mari

Zvonurile alarmiste și informațiile eronate propagate de unii lideri de opinie cu privire la pesta micilor rumegătoare, boală care afectează oile și caprele, creează mari probleme medicilor veterinari, în activitatea de rutină a acestora.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, a explicat cât de gravă este situația.

În această perioadă, medicii veterinari colectează probe preventive de la oi, contra brucelozei, o boală veche și eradicată în România. Aceste probe de sânge se iau prin sondaj, dar mulți crescători refuză accesul medicilor veterinari și chiar îi tratează agresiv.

Crescătorii acuză că medicii le recoltează oilor probe privind pesta micilor rumegătoare și chiar că aceștia vor să le ucidă animalele.

„O spun din nou, poate voi fi înțeles, că în județul Suceava nu avem nicio suspiciune de pestă a micilor rumegătoare, iar aceste probe de la oi se iau pentru o cu totul altă boală, în baza unui manual operațional. Nu facem nici o recoltare de probe pentru pesta micilor rumegătoare”, a subliniat Sorin Mihai Voloșeniuc.

Doctorul a mai arătat că numărul focarelor de pestă a micilor rumegătoare a scăzut și în țară, dar din păcate unele declarații iresponsabile au manipulat grav crescătorii.

Diana Șoșoacă a declarat recent la un eveniment în public, cu fermierii, că veterinarii primesc bani de la Uniunea European pentru a le ucide animalele.

”Nenorociții ăștia ne trădează pentru bani”, a spus printre altele Șoșoacă.

Doctorul Petrea Dulgheru, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, a avut o reacție față de declarațiile șocante ale candidatei la președinția României după ce a observat că mai nimeni din breaslă nu reacționează.

”Lucrez în medicina veterinară de peste 50 de ani, dar asemenea aberații, acuzații atât de grave, mincinoase, nefondate, iresponsabile, nu am văzut niciodată de când lucrez în medicină veterinară. Ea minte dinadins pentru a-i păcăli pe oameni și a le lua voturile”, a spus Dulgheru.

Petrea Dulgheru i-a îndemnat pe toți medicii veterinari din țară să o acționeze pe Șoșoacă în penal sau în civil, pentru încălcarea articolului 369 din Codul Penal, care pedepsește incitarea la ură sau discriminare.

Pentru a lămuri opinia publică, Dulgheru a informat că fiecare cabinet de medicină veterinară de liberă practică (cabinetele din comune) primește 10.000 de lei lunar pentru a efectua serviciile obligatorii anuale, în condițiile în care tarifele percepute de medicii veterinari pentru vaccinuri, recoltare probe etc. nu au mai fost modificate din anul 2013. Acești 10.000 de lei sunt acordați de Statul Român, nu de Uniunea Europeană, și doar per cabinet, nu per medic.

În iulie s-au confirmat primele cazuri de pestă a micilor rumegătoare în România

Primele cazuri de pestă a micilor rumegătoare din Europa au apărut acum câțiva ani în Bulgaria, iar din iulie s-au confirmat primele cazuri și în România, în Tulcea.

Apariția bolii este o lovitură în condițiile în care piața de export carne de oaie din România a atins anul trecut 600 de milioane de euro, iar anul acesta urma să ajungă la 800 de milioane de euro, cu potențial de creștere spre un miliard de euro.

Crescătorii de oi și de capre sunt sfătuiți să nu cumpere efective noi în această perioadă.

Semnele clinice ale bolii sunt tuse, diaree, dificultăți de respirație, bot și nări uscate și crăpate, secreții nazale și oculare și febră.

În cazul apariției unor suspiciuni, crescătorii sunt rugați să anunțe imediat un medic veterinar.

La capre, mortalitatea este de 70%, iar la oi de peste 50%.

Pentru pesta rumegătoarelor mici tratamentul este doar simptomatic, supraviețuirea depinzând de rezistența animalului.

Din fericire, după cum am amintit deja, focarele din România sunt în scădere.