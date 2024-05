Parteneriat

Ministrul Muncii, Simona Bura Oprescu, a fost prezentă miercuri la Suceava pentru a susține candidatura deputatului Gheorghe Șoldan pentru președinția Consiliului Județean. „Miercuri, la Prestige Ballroom, din Suceava, am avut plăcerea de a participa, alături de echipa PSD Suceava, la o întâlnire cu câteva sute de pensionari, unde invitat special a fost ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu. În prima parte a întâlnirii, am discutat despre echipa PSD Suceava și programul de dezvoltare a județului pe care îl voi implementa în calitate de președinte al Consiliului Județean Suceava”, a spus Gheorghe Șoldan în cadrul întâlnirii cu pensionarii suceveni. El a subliniat necesitatea unei schimbări într-un județ „condus de prea mulți ani de un politician care a demonstrat că nu poate mai mult”. „Realitățile și statisticile vorbesc de la sine: județul nostru este subdezvoltat în comparație cu alte regiuni ale țării”, a punctat Gheorghe Șoldan. El a arătat că profitând de prezența ministrului Muncii, discuțiile din a doua parte a întâlnirii au fost concentrate pe noua lege a pensiilor și beneficiile care sunt aduse pensionarilor. „Simona Bucura Oprescu a explicat că pensiile vor fi majorate anual, la 1 ianuarie, în funcție de rata medie a inflației, plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. De la 1 ianuarie 2024, punctul de pensie a crescut cu 13,8%, de la 1785 lei la 2032 lei. Mai mult, începând cu 1 septembrie 2024, mulți pensionari vor beneficia de o nouă majorare datorită recalculării.

Nu pot să uit demagogia colegilor de coaliție care ne spuneau că nu sunt bani să mărim pensiile, iar apoi, după ce legea a fost adoptată, au umplut cutiile poștale din Suceava lăudându-se că datorită lor s-a întâmplat această majorare.

Cu PSD la guvernare, oamenii au fost întotdeauna pe primul loc și așa vor rămâne!

Spre finalul întâlnirii, Simona Bucura Oprescu și-a făcut timp să răspundă întrebărilor din sală și a discutat cu mai multe persoane despre nelămuririle pe care le aveau în legătură cu recalcularea pensiilor.

În tot acest timp, am avut discuții plăcute și interesante cu o mare parte dintre cei prezenți și recunosc că am primit multe sfaturi bune.

Printre sugestii se numărau și înființarea de centre de zi unde seniorii să poată socializa, construirea de cămine de bătrâni, precum și servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și sprijin la domiciliu.

Sunt tânăr, dar conștient că, fără sacrificiile și dedicarea vârstnicilor și pensionarilor noștri, nu am fi ajuns astăzi aici.

Este datoria noastră să le oferim condiții mai bune și să le asigurăm un trai demn, ca semn de recunoștință pentru tot ce au făcut pentru comunitatea noastră.

Am încredere că pe 9 iunie vom aduce schimbarea de care atât municipiul Suceava, cât și județul Suceava au nevoie!”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Comandat de O.J. P.S.D. Suceava

Executat SC Interpress SRL

CMF: 21240002, Tiraj 2150