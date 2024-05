Mai e un pas... mic pentru Real!

Poimâine, la vreme de seară, are loc pe stadionul Wembley ultima finală din cupele europene, cea mai importantă: a Champions' League, în care outsidera Borussia Dortmund dăpiept cu cea mai titratăechipă din întreaga istorie a fotbalului, deținătoarea unui număr de 14 trofee continentale supreme: Real de Madrid, aflată în fața îmbunătățirii propriului record. Să recunoaștem că pentru imensa majoritate a echipelor, simplaparticipare în competiție înseamnă deja o mare realizare, iar pentru mulți fotbaliști (aici, deținem noi supremația!) chiar și număratul până la 15 este o mare provocare... darămite să câștigi de atâtea ori cel mai râvnit trofeu! Pronosticurile specialiștilor înclină ferm către Real, și tot așa și cele ale caselor de pariuri. Cu 3 zile înainte de fluierul de start, la una din cele mai serioase case de pariuri, victoria Real-ului e cotată1,60, în timp ce aceea a Borussiei are o cotă de 5,60. Procentual, șansaBorussiei de a deveni cea mai bună echipă europeană a sezonului este sub 25%! Cei care încă mai mizează pe surprizasupremaori n-au văzut meciurile Real-ului de vrun an încoace, ori o fac doar din spirit de frondă. Jocul madrilenilor este de o frumusețe fără egal, rezultat al închegării unei echipe spectaculoase și eficiente, antrenorul Carlo Ancelotti, el însuși un recordman absolut al trofeelor câștigate, fiind continuatorul perfect al performanțelor reușite de Zidane. Poimâine, Real va câștiga al 15 titlu suprem continental. Ar putea să și piardă, dar zău că ar fi mare păcat! Concluzia ar fi căpentru Borussia ar fi o realizare enormă, în timp ce pentru Real, parafrazându-l pe cosmonautul Armstrong, doar încă un pas mic. Uneori, și pașii mici au farmecul lor. Hala Madrid!