Susținere

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent miercuri, după o zi plină de proiecte administrative, împreună cu vicepreședinte PNL, Irina Vasilciuc, la lansarea candidaturii pentru un nou mandat a actualului primar liberal din comuna Todirești, Mugurel Bocancea. La întâlnire au fost prezenți peste 250 de oameni care au venit să îi susțină pe primarul Mugurel Bocancea și pe președintele Gheorghe Flutur.

"Aici sunt acasă! Aici am familie, am cunoscuți, iar primarul Mugurel Bocancea este gospodarul potrivit pentru această comună. Săptămâna trecută am mai adus o veste foarte bună pentru Todirești: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a mai aprobat 4 km de drumuri, primarul având încă un proiect guvernamental de 8.7 km care este deja aprobat. Comuna Todirești așteaptă apa și canalul pentru care, din păcate, din urmă, nu s-a făcut mai nimic de către cei dinaintea lui Mugurel. Dar și aici are proiecte mari pentru satele comunei Todirești. Și într-un singur mandat Mugurel Bocancea a reușit ceea ce nu a făcut administrația PSD. Are școli modernizate, cămine modernizate, centru civic modernizat, trotuare, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport și aducțiunea de gaz metan pentru comuna Todirești ce va începe în acestă toamnă. Sunt câteva motive pentru ca Mugurel Bocancea să fie ales din nou pe 9 iunie" a spus președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur.

Președintele Gheorghe Flutur le-a vorbit oamenilor de Autostrada A7 care va trece la câțiva km de Todirești. El a dat asigurări că asta înseamnă dezvoltare și pentru asta a asfaltat drumul Todirești - Costâna - Vâlcele - Stroiești. Gheorghe Flutur le-a vorbit oamenilor despre perspectiva tinerilor care se vor întoarce acasă din Diaspora, dar și despre perspectiva să investească la câțiva km de autostradă. "Todirești a început să se schimbe la față, de la zero, cu un primar ca Mugurel Bocancea. Uitați-vă cum arată centrul la Costâna, la Părhăuți, în satul Todirești, iar mandatul următor va însemna mai mult cu apa și canalul, cu gaz metan, cu drumuri, cu încă vreo 10 km de drumuri asfaltate. Asta înseamnă o comună modernă, de aceea vă cer un vot pentru harnicul primar Mugurel Bocancea", a încheiat Gheorghe Flutur.

Comandat de O.J. P.N.L. Suceava

Executat SC Interpress SRL

CMF: 21240015, Tiraj 2150