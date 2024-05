Alegeri

Candidatul ADU (PMP, USR, Forța Dreptei) pentru Primăria Suceava, Marian Andronache, a transmis o scrisoare deschisă sucevenilor în care îi asigură pe aceștia că vor avea în el „un lider capabil, corect și empatic”. Marian Andronache le-a vorbit sucevenilor „ca unul dintre voi” și ca un om care și-a dedicat întreaga carieră și viață comunității sucevene, având peste două decenii de experiență în administrația publică locală.

„Mi-am început drumul profesional ca inginer constructor, unde am lucrat peste cinci ani pe marele șantiere ale țării. O profesie ce mi-a insuflat disciplina și atenția la detalii, abilități necesare pentru a construi temeinic și durabil. Am avut onoarea de a servi ca director al Direcției Domeniului Public și ca viceprimar al orașului nostru (2016-2020). În aceste funcții, am coordonat proiecte majore care au adus îmbunătățiri semnificative infrastructurii Sucevei, de la modernizarea parcurilor, a spațiilor verzi administrate direct de domeniul public și a locurilor de joacă, până la achiziții esențiale pentru comunitatea noastră. Aceste realizări nu sunt doar dovezi ale abilităților mele tehnice, ci și ale angajamentului meu profund față de orașul nostru”, a spus Andronache.

El a adăugat că într-o lume în care încrederea în lideri este adesea pusă la încercare, se mândrește că a menținut întotdeauna o integritate neștirbită. „Nu am dosare penale, nu am luat mită și nu am schelete în dulap. Sunt un om loial, corect și devotat valorilor morale și religioase. Încă de mic copil, am învățat că adevărata putere vine din onestitate și respect. Mă străduiesc zilnic să fiu un exemplu de integritate și să inspir aceleași valori în echipa mea și în comunitatea noastră”, a transmis candidatul ADU pentru Primăria Suceava.

El le vorbește sucevenilor și despre empatie și înțelegere, precizând că viața i-a oferit și lecții dure, dar prețioase. „Pierderea soției mele acum cinci ani a fost una dintre cele mai dificile încercări, dar m-a învățat ce înseamnă adevărata reziliență și empatie. Ca tată singur a doi copii, am experimentat direct neajunsurile orașului nostru, printre care nevoia unui sistem medical just și echitabil, dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea opțiunilor de recreere și distracție pentru tineri. Am înțeles pe pielea mea cum este să te simți copleșit și fără sprijin, dar și cum să te ridici și să continui să lupți. Am avut și provocarea de a-mi vedea copiii plecând la studii în alt oraș din cauza lipsei de oportunități educaționale și profesionale locale. Aceasta este o realitate dureroasă pentru mulți părinți din Suceava și o motivație puternică pentru mine de a schimba lucrurile”, a declarat Marian Andronache.

El consideră că toate aceste experiențe l-au făcut să înțeleagă mai profund provocările pe care sucevenii le au zi de zi și să se dedice cu și mai multă pasiune pentru a găsi soluții reale și durabile locuitorii Sucevei.

„Dragi suceveni, vreau să vă asigur că voi lucra neobosit pentru a aduce îmbunătățiri reale în viața noastră. Împreună, putem avea o Suceava cu bun-simț, mai unită și mai prosperă. Alegându-mă pe mine, Marian Andronache, alegeți un lider, un om care nu doar că înțelege dificultățile voastre, dar care a trăit și a depășit asemenea provocări”, a afirmat Andronache. El a subliniat că pe 9 iunie, sucevenilor li se oferă o nouă șansă să schimbe direcția în care merge orașul în care trăiesc și pentru aceasta le cere voturile alegătorilor din municipiu. „Doar împreună putem obține orașul pe care ni-l dorim”, le-a transmis Marian Andronache sucevenilor.

Comandat de Alianţa Dreapta Unită Suceava

Executat SC Interpress SRL

CMF: 21210022, Tiraj 2150