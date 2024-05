Confruntat cu o serie de acuzații și insinuări lansate în mediul online, în plină campanie electorală, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi, care candidează pentru funcția de primar, a dezaprobat modul în care unii înțeleg să câștige capital electoral lovind în alții cu „mizerii politice”.

Întrebat dacă a fost chemat la DNA zilele trecute, așa cum se afirmă într-un clip video anonim, de pe rețelele de socializare, viceprimarul Sucevei nu doar că a negat, ba chiar a precizat că nu vrea să intre în „jocul” adversarilor politici, ci dorește să stea departe de „campania murdară”, concentrându-se pe proiecte.

„Nu am fost în vizită nici la DNA, nici la Poliție, nici la Parchet. Am văzut și eu jocurile murdare ale unora. La DNA nu am fost niciodată. Eu văd că unii înțeleg să-și facă o campanie electorală cu mizerii. Eu am spus clar în această campanie electorală că nu voi discuta deloc spre puțin de ceilalți contracandidați. Voi discuta de proiecte pentru că sucevenii au nevoie să vadă ce poți să faci pentru ei, nu să arunci cu mizerii în ceilalți.

Sunt atacuri inclusiv la familie. Eu am înțeles că sunt candidat și se discută despre mine, îmi asum asta, dar când îți atacă cineva familia, care nu are nici o treabă, e destul de rău. Eu mi-am sunat părinții și mi-am cerut scuze când am văzut acele atacuri și le-am spus că mai trebuie să îndure puțin... Nu e normal să fie astfel de atacuri”, a declarat Lucian Harșovschi.

De altfel, viceprimarul Sucevei a menționat că nu va răspunde cu aceeași monedă, ci se va concentra pe proiectele sale, nu pe contracandidații săi.

„Eu ca viceprimar am demonstrat ce am putut face. Uneori mi-am depășit limitele pentru că am fost o persoană implicată și sunt sigur că după 9 iunie sucevenii vor vedea aceste lucruri în continuare pentru că vorbim de proiecte de investiții, și nu de mizerii politice”, a concluzionat Lucian Harșovschi.

De altfel, pe lângă „fake news”-urile la adresa sa, viceprimarul Sucevei a fost victima mai multor „deep-fake”-uri, adică clipuri video modificate cu ajutorul tehnologiei, inclusiv inteligența artificială, vocea sa fiind folosită pentru afirmații pe care nu le-a făcut vreodată.

