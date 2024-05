Are nevoie de ajutor!

Pe 1 și 2 iunie 2024, în sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava va fi organizat un eveniment caritabil, „Ștefan joacă, Darian învinge”, eveniment la care se pot face donații pentru Darian Clapon, din clasa a VII-a, care are nevoie de bani pentru a continua tratamentul medical. Donațiile se pot face în cont: RO98 RZBR 0000 0600 0208 8688 – Ana Clapon sau, personal, în sala de sport, cu ocazia evenimentului caritabil de pe 1 și 2 iunie. Campania de strângere de fonduri este organizată de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, pentru a-l ajuta pe elevul Darian Clapon.

„1 Iunie este copilăria. Și nimic nu ar trebui să o tulbure. Cum viața nu este întotdeauna dreaptă, unii copii trebuie să se transforme în Superman o perioadă. Și atunci au nevoie de ziua de 1 Iunie în fiecare zi. Un astfel de copil este Darian, o minune care are alături alte minuni. Toți copii, ai noștri. Clasa a VII-a a Colegiului Național <Ștefan cel Mare> își dăruiește ziua colegului și eroului ei, Darian Clapon. Rugați-vă copiii să-i dăruiască ziua! O vor primi înapoi înmiit. Vă așteptăm sâmbătă și duminică, 1-2 iunie 2024 , în sala de sport a Colegiului Național <Ștefan cel Mare>. Vor juca baschet, se vor îmbrățișa, nu vor conta coșurile și nici cine le înscrie. Vom avea un singur învingător declarat, Darian. Și premii, tombole, dulciuri și veselie. Că aici nu-i loc de lacrimi, ci de bucurii. Noi jucăm, Darian învinge”, a transmis avocata Adriana Buceschi, inițiatoarea acțiunii caritabile.

Asociația Sportivă „Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat că sâmbătă, 1 iunie 2024, se desfășoară ultima etapă din Campionatul Regional de baschet Moldova la categoria U16M (2008-2009). „Jucăm la noi la sală. Este Turneul final B al categoriei. Participă: AS SCM SV, PHOENIX B SV și TRIUMPH Rădăuți. Program: 11.00 - AS SCM vs TRIUMPH, 13.00 - TRIUMPH vs PHOENIX B, 15.00 - PHOENIX B vs AS SCM”, au transmis organizatorii. La ora 16.30, se va juca meciul caritabil pentru susținerea lui Darian - U14M (2010-2011) - CN SCM SV vs Castorii SV.

„Dacă putem fi alături de Darian, să contribuim fiecare cu cât poate pentru a susține tratamentul. Vă așteptăm în număr cât mai mare, să creați aceeași atmosferă frumoasă de care am beneficiat pe parcursul anului școlar și pentru care vă mulțumim necondiționat”, spun organizatorii competiției.