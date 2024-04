Turism în Bucovina

În Vinerea Floriilor, la prânz, au răsunat munții de șuierul Mocăniței Huțulca, pe noul traseu turistic feroviar inaugurat între Moldovița și Vatra Moldoviței. Pitoreasca linie îngustă va lega Mănăstirea Moldovița de vechiul traseu al Mocăniței Huțulca, spre Argel, pe o distanță totală de circa 17 kilometri. Trenul a plecat din Gara Moldovița la ora 11.00, după o ceremonie de deschidere oficială la care au participat inițiatorii proiectului, oficialități județene și locale și iubitori ai micului trenuleț de munte și a ajuns 30 de minute mai târziu la Vatra Moldoviței, unde cu bucurie a fost întâmpinat de conducerea și locuitorii comunei aflate la 5 kilometri distanță.

Cei prezenți au lăudat inițiativa benefică pentru turismul din Bucovina, demarată în urmă cu aproape 20 de ani de către investitorul Georg Hocevar, cel care a creat această extraordinară atracție turistică prin inițiativa și munca sa de-a lungul anilor.

Prezent la tăierea panglicii, Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava, s-a adresat celor două comunități: ”Nu a fost ușor să ajungem la acest moment, dar am avut noroc de un întreprinzător ca domnul Georg Hocevar, care a știut ce vrea și a investit aici în Bucovina. Eu mă aflu printre marii susținători ai acestui traseu turistic care a putut fi astfel salvat, iar Mocănița devine o carte de vizită a Bucovinei de fiecare dată, fiind unul dintre principalele puncte de atracție pe unul dintre cele mai frumoase trasee din România, Valea Moldoviței. Felicitări, mulți kilometri și pasageri vă urez!”

Despre dezvoltarea în continuare a traseului pitoresc a vorbit Traian Iliesi, primarul din Moldovița: „Noi ne dorim să dezvoltăm în continuare traseul Mocăniței după Argel, să luăm teren și să ajungem cu linia la canton la Roșoșa, unde este un loc superb pentru cap de linie. Să-i dea Dumnezeu sănătate domnului Hocevar, pentru tot ce a făcut pentru comuna Moldovița și pentru comunitatea noastră”, iar Virgil Saghin, primarul comunei Vatra Moldoviței, le-a mulțumit celor care au trudit și au făcut posibilă această idee de înfrățire prin cale ferată între cele două comunități.

Existența comunităților din zonă, legată de drumul istoric al Mocăniței pe Valea Moldoviței

Scriitorul Casian Balabasciuc a amintit importanța acestui tren de munte pentru cei care trăiesc în acest colț de Rai: ”Acest tren nu reprezintă doar un simbol al feroviarilor, el este la fel de bine o amintire despre niște oameni care au trecut prin preajma lui, au muncit în preajma lui, oameni pe care i-am cunoscut și mulți alții care și-au găsit posibilitatea de a viețui grație acestui tren. Iată-l acum pregătit să plece spre o altă destinație, Vatra Moldoviței, un alt loc foarte important pentru Bucovina, care probabil că va fi vizitat de acum de și mai mulți turiști. Trenul acesta aducător de pâine pentru mulți oameni de aici, din Moldovița, și de acum și din Vatra Moldoviței, va rămâne simbolic în amintirea noastră și cei care vor veni după noi își vor aminti de această zi când am inaugurat un drum pentru oameni.”

Un emoționant cuvânt de aducere aminte și de mulțumire celor care i-au stat alături a avut Georg Hocevar, cel care a făcut posibilă această poveste prin truda și investiția sa: ”Pentru mine astăzi este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, pentru că, cu ajutorul dumneavoastră, am reușit să finalizez încă o etapă în dezvoltarea turismului feroviar din Bucovina. Am venit aici în 2005 și după ce ne-am apucat de treabă, în 2 iulie am deschis primii 3,5 km de la Moldovița în sus. Mi-am făcut atunci un plan de bătaie cu 10 puncte și după ce am depășit multe din aceste etape, în 2011 am ajuns cu linia la Argel, după ce am reconstruit podul mare de la km 10. Am văzut apoi că nu puteam întâmpina turiștii într-un depou, iar cu ajutorul primarului Traian Iliesi și cu oblăduirea celor de la CFR am reușit să prelungim linia spre această gară minunată, mai veche de 110 ani. A venit vremea apoi să prelungim cu încă 500 de metri linia la Argel spre o poiană festivă, unde huțulii din zonă să poată vinde produsele lor gastronomice turiștilor. Toate acestea s-au realizat cu oameni, cu oameni cu idei care cunosc meserie, cu oameni de încredere și înțelegători, care au o perspectivă. Toți cei care sunt astăzi aici, alături de mine, sunt oamenii care au văzut că pasiunea mea pentru căile ferate are potențial și mi-au acordat posibilitatea de a dezvolta visul meu în Moldovița. Regret că prietenul meu cel mai bun, mecanicul Nelu Popescu, nu mai este printre noi și nu se poate bucura de toate aceste ultime importante realizări. Am convingerea că din locul în care se află astăzi ne privește și sunt sigur că și el m-a ajutat să facem acest pas mare spre Vatra Moldoviței, locul nașterii sale. Îi mulțumesc pe această cale fiicei lui, Liliana, care a preluat atribuțiile tatălui ei și cu multă înțelepciune conduce din 2022 punctul de lucru Moldovița. Mulțumesc celor de la CNCFR și în special domnului Anchidin, care a avut întotdeauna un sfat și o idee care m-au ajutat să merg mai departe, să găsim o soluție prin care să putem da acestei linii istorice de cale normală o nouă viață, ca linie turistică cu ecartament îngust.”

Acest nou tronson face o punte între turismul montan și turismul religios, prin intermediul turismului feroviar. Alături de Mănăstirea Moldovița și atracția feroviară irezistibilă Mocănița Huțulca, cei ajunși aici pot explora un muzeu al ouălor încondeiate și o colecție cinegetică, se pot plimba cu trăsura pe frumoasa Vale a Moldoviței sau pot admira natura de la înălțimea unei tiroliene din apropiere. Gastronomia locală e și ea la mare înălțime, la capătul liniei Mocăniței de la Argel bucatele tradiționale fiind la ele acasă, preparate fiind de localnici inimoși. Cele două trasee ale Mocăniței, Moldovița-Vatra Moldoviței și Moldovița-Argel, vor funcțional în paralel, cu orare sincronizate, turiștii având posibilitatea să aleagă dintre ele sau să facă o plimbare pe întregul drum de fier din inima Bucovinei.

O investiție importantă, care va facilita mișcarea turiștilor în acest spațiu pitoresc

Construcția noii căi ferate înguste s-a realizat în cursul anului trecut, odată cu definitivarea formelor de preluare a vechiului traseu de cale ferată normală de la Compania Națională a Căilor Ferate Române, Sucursala Iași, colaborarea între reprezentanții conducerilor comunelor Moldovița și Vatra Moldoviței și investițiile Societății Comerciale Calea Ferată Îngustă SRL, condusă de Georg Hocevar. Începând cu perioada sărbătorilor pascale, linia de peste 5 km lungime va face legătura între Mănăstirea Moldovița, aflată în apropierea Gării Vatra Moldoviței și Gara Moldovița. Pentru linia spre Mănăstirea Moldovița au fost aduse locomotive diesel, care vor face transport pe cei 5 km de linie în sistem push-pull și cu vagoane moderne, asigurând nu doar o atracție turistică, ci și un mijloc de transport pentru turiști care vor să se miște fără mașină prin Bucovina.

Pentru întregul sezon al Mocăniței rezervări de bilete și informații se pot obține la telefon 0755 085 618 sau pe www.mocanitamoldovita.ro.