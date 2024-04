Brandul Sucevean FRYDAY a scris istorie la Pitesti

Saptamana trecuta a avut loc inaugurarea unui nou centru comercial in Pitesti, ocazie cu care brandul Suceavean, FRYDAY, al carui fondator este Lucian Florea, omul de afaceri sucevean care s-a facut cunoscut inca din 2012 prin brandul Auto Albina, a facut cifre fara precedent, reusit astfel sa surclaseze la diferente foarte mari, concepte precum McDonald's, Burger King si Popeyes.

Conform celor declarate in spatiul social media de catre nimeni altul decat popularul antreprenor, FRYDAY a avut cel mai bun start al unui brand Romanesc de QSR cunoscut vreodata in Romania iar dupa primele 4 zile de functionare in Pitesti cifrele raportate arata in felul urmator:

• 413.704 ron in 4903 tranzactii.

• 10882 burgeri si 11230 portii de cartofi

• Speed of service medie ponderata: 5:56 secunde

Lucian Florea a tinut de altfel sa mentioneze diferentele de peste 30% intre cifrele inregistrate de conceptul Suceavean si restul internationalilor, reusind astfel sa creeze un precedent "periculos" pentru competitia globala, fiind fara istoric o asemenea reusita de succes, fapt pentru care viitorul conceptului nascut in Bucovina este unul de interes pentru a fi urmarit in expansiunea ce o va avea.

Potrivit datelor publice preluate de pe portalul termene.ro, Albina Restaurante SRL a inchis anul 2023 cu o cifra de afaceri de 28.036.710 ron in crestere cu 114,99% fata de anul 2022 si o profitabilitate de 4.437.983 ron in crestere cu 285.61% fata de anul 2022, iar anul acesta board-ul companiei anunta 8 deschideri cu o estimare de cifra de afaceri in inchidere de 2024 de peste 70 de milioane de ron.

Una dintre cele mai accelerate expansiuni si cu cifre impresionante, brandul FRYDAY a devenit unul de interes national, fiind preluata stirea cifrelor de la Pitesti de multe ziare locale si chiar in presa nationala.

Cu aproape 90.000 de urmaritori pe platforma TikTok, Lucian Florea aduna milioane de vizualizari si like-uri la postarile sale, lucru ce doveste afinitatea consumatorilor romani pentru brandul momentului care concureaza cu adevarat pe aceasi nisa de produse cu renumitii competitori globali.

Intrebat de o revenire a conceptului in Suceava, Lucian Florea a declarat urmatoarele:

"Am fost contactati de catre grupul Iulius si purtam discutii pentru o locatie de tip DriveThru in noua extindere ce o vor avea la Suceava. Mergand pe firul logic al evenimentelor, raportand cresteri year to date de peste 100% in Palas Iasi si Iulius Town Timisoara si mai ales pentru ca le furnizam date de pe majoritatea restaurantelor cum ar fi Bucuresti Mall cu o cifra anuala de peste 3 milioane euro, era normal sa isi doreasca sa discute si cu noi, insa in final decizia e la ei si este foarte posibil sa dea curs unui brand american, pe partea cealalta ma gandesc insa ca si domnul Dascalu a plecat ca brand romanesc si a cunoscut provocarile inceputurilor, asadar cel mai probabil va exista si o empatie fata de un brand romanesc care isi face treaba bine si care livreaza cifre, iar daca nu va fi asa, ne vom conforma, invatam sa nu avem mari asteptari in aceasta directie pentru ca de cele mai multe ori spatiile sunt "servite" marilor competitori din motive greu de inteles pentru unii insa foarte clare pentru mine ca om de afaceri care cunoaste si cealalta parte a industriei" inchide razand antreprenorul Suceavean.

In speranta ca ii vom revedea in curand in inima centrului comercial Iulius care poate vor tine cont si de ce isi doresc Sucevenii, cei care le calca zilnic pragul centrului lor comercial, le dorim mult succes alor nostri si ii asteptam acasa pe cei care scriu istorie astazi in industria fast food QSR a Romaniei!