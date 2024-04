Realizări concrete și proiecte de viitor

Primarul orașului Salcea, Ezekel Belțic, le transmite locuitorilor că alături de infrastructura rutieră în care s-au făcut investiții importante și vizibile, sprijinirea sistemului educațional a fost extrem de importantă pentru el.

Argumentele sale sunt legate de ce a făcut concret în cei mai puțin de 4 ani de zile de când este primar, dar și de proiectele aflate în diferite faze de implementare, unele deja cu finanțare aprobată și care se vor face în mod cert în următorii ani.

”În perioada de când sunt primar al orașului Salcea am avut în vedere realizarea investiților necesare în unitățile de învățământ, în colaborare exemplară cu domnul director al Școlii Gimnaziale <Aurelian Stanciu> Salcea –Sorin Gălățeanu și cu doamna director a Școlii <Cristofor Simionescu> Plopeni – Anca Chelba, în câștigul tuturor beneficiarilor sistemului educațional”, a subliniat Ezekel Belțic.

Investițiile au trebuit să înceapă de la renovări și reabilitări termice din cauză că anterior nu se făcuse mai nimic

Printre realizările concrete se numără renovarea a 22 de săli de clasă, un laborator, 3 holuri și un cabinet. Foarte importantă pentru asigurarea unor condiții decente a fost și achiziționarea de mobilier pentru elevipentru toate unitățile de învățământ.

”Renovarea toaletelor de la Școala <Cristofor Simionescu> Plopenia fost o investiție absolut necesară întrucât erau probleme majore cu mirosul persistent de la toaletele realizate necorespunzător în vremea fostei administrații.

Reabilitarea termică a Grădiniței cu Program Normal Plopeni și a Școlii Primare <Diaconu Constantin> Mereni,în vederea păstrării temperaturii optime în sălile de clasă, reducerea consumului de gaz metan și a unei imagini vizuale adecvate au fost de asemenea mai mult decât necesare, alături de realizarea instalației de gaz metan și a împrejmuirii terenului de la Grădinița cu Program Normal Mereni.

La Școala Gimnazială <Iacob Costache> din localitatea Văratec și la Școala Gimnazială <Mandache Leocov> din satul Prelipca, a fost necesară achiziția de surse alternative de curent întrucât încălzirea se realizează cu ajutorul centralelor pe bază de lemne și uneori se întrerupea energia electrică”, a transmis primarul orașului Salcea.

La Salcea sunt deja de tradiție acțiunile concrete pentru TOȚI elevii

Este deja o constantă ca la Salcea să fie premiați de către administrația locală elevii performanți, dar și să fie stimulați toți elevii să meargă la școală.

An de an s-au oferit pachete cu rechizite, la începutul anului școlar, pachete cu dulciuri și fructe, la finalul fiecărui an calendaristic și au fost dăruite cărți pentru lectură, la finalul anului școlar, tuturor elevilor înscriși la unitățile de învățământ de pe raza orașului Salcea.

”Mă bucur că am reușit să accesăm mai nou și programul <Masă sănătoasă>. Prin acest proiect la toți elevii, înscriși la Școala Salcea / Școala Văratec / Școala Prelipca, prezenți la activitățile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, li se oferă un pachet alimentar. Orașul Salcea are cel mai mare număr de beneficiari din județ, respectiv 991. Continuăm demersurile necesare astfel încât și elevii de la Școala Gimnazială <Cristofor Simionescu> Plopeni, și elevii de la Școala Primară <Diaconu Constantin> să beneficieze de un pachet alimentar zilnic”, a spus Ezekel Belțic.

Un proiect care are deja finanțare și care va aduce modernizări importante pe linie digitală și de laboratoare

Pe 23 iunie anul trecut, comunitatea din Salcea a fost onorată de vizita ministrului Educației, Ligia Deca, care a vizitat Grădinița cu Program Normal Mereni.

Cu ministrul s-a discutat punctual despre problemele sistemului educațional și necesitatea deschiderii anumitor surse de finanțare pentru modernizarea, dotarea, extinderea clădirilor unităților de învățământ și construirea unor noi clădiri acolo unde cele existente nu mai sunt eficiente, în vederea asigurării condiților la standarde europene.

Anul trecut, în august, a fost semnat și contractul de finanțare ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Salceaˮ. Este un proiect foarte mare, prin care vor fi amanajate 2 laboratoare de informatică, 2 laboratoare de fizică, 2 laboratoare de chimie, 2 laboratoare de biologie, 2 cabinete școlare, 2 săli de sport, iar 43 de săli de clasă vor fi dotate cu echipamente digitale și mobilier didactic complet.

S-a mai obținut finanțarepe linia reducerii abandonului scolar, dar și pentruorganizarea de evenimente aferente activităților extracurriculare (excursii, tabere, seminarii, ateliere de lucru, festivaluri etc).

Investiții importante pentru care se întreprind demersuri

La ora actuală, primarul și echipa sa întreprind demersurile necesare pentru investiții importante în infrastructura școlară.

Obiectivele majore sunt: construirea unei școli noi în satul Prelipca, construirea unei școli noi în localitatea Văratec, construirea unei școli noi în localitatea Mereni, extinderea Școlii Gimnaziale din localitatea Plopeni, extinderea Școlii Gimnaziale din localitatea Salcea, extinderea Grădiniței cu program normal din localitatea Plopeni, extinderea Grădiniței cu program normal din localitatea Mereni, construirea unei creșe în localitatea Plopeni, amenajarea de spații de joacă șiextinderea sistemului de supraveghere videola toate unitățile de învățământ, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Plopeni, Școala Salcea, Școala Mereni și Grădinița Plopeni.

O altă prioritate, sălile și terenurile de sport

Investiții foarte importante vor avea loc și în săli și terenuri de sport.

În vederea asigurării spațiilor necesare desfășurării activitățiilor sportive din cadrul unităților de învățământ, dar nu numai, din bugetul local se va realiza o sală de sport în curtea Școlii Plopeni, proiect în valoare aproximativă de 7.200.000 lei.

De asemenea, prin fonduri asigurate de la bugetul de stat se va construi o sală de sport modernă cu tribună de 180 locuri în curtea Școlii Salcea, proiect în valoare de aproximativ 16.000.000 lei.

Sunt doar două exemple, mai existând și proiecte pentru amenajarea terenului de sport din localitatea Salcea și amenajarea terenului de sport din localitatea Plopeni, strada Palagheni.

În localitatea Salcea, prin fonduri de la Compania Națională de Investiții, se dorește realizarea unei baze sportive moderne, cu toate utilitățiile și spațiile conforme la standarde europene, în valoare aproximativă de 25.000.000 lei.

Primarul se aștepată la atacuri, dar merge doar înainte

”Cu ajutorul lui Dumnezeu, implicarea aparatului de specialitate, acordul consilierilor locali, am reușit să mă implic în dezvoltarea infrastructurii școlare din orașul Salcea și în oferirea de sprijin elevilor, prin diferite modalități.

În zilele următoare, vor fi persoane care vor încerca să mă atace pe mine și familia minunată cu care Dumnezeu m-a binecuvântat, aducând învinuiri, insulte, vorbe murdare etc. dorind a prezenta o imagine nefavorabilă despre mine și activitatea realizată până în prezent, pentru a obține popularitate prin orice fel de mijloace.

Cu ajutorul lui Dumnezeu și susținerea dumneavoastră mă voi implica în continuare în modernizarea infrastructurii educaționale prin fonduri de la bugetul local sau din alte surse de finanțare, având în vedere și continuarea proiectelor de premiere, de oferire de rechizite școlare, cărți de lectură, stimulare a educației în general”, a încheiat primarul orașului Salcea.