Candidatură

Deputatul PSD Gheorghe Șoldan, care candidează pentru președinția Consiliului Județean Suceava, le-a solicitat locuitorilor din Berchișești să îi acorde aceeași încredere pe care i-au dat-o actualului primar Violeta Țăran, care a câștigat alegerile pentru această funcție la vârsta de 27 de ani. „La 27 de ani, Violeta Țăran devenea cel mai tânăr primar din țară. La 29 de ani, am fost ales cel mai tânăr parlamentar din istoria județului Suceava. Astăzi, Violeta Ţăran este la al șaselea mandat la conducerea comunei Berchișești, fiind unul dintre politicienii care performează în administrația locală, și va continua, cu siguranță, să fie un primar exemplar. Nici eu nu am dezamăgit și, cu 98 de inițiative legislative, dintre care zeci au devenit legi, sunt unul dintre cei mai activi parlamentari la primul mandat. Recunosc și nu o să-mi fie rușine niciodată să o spun: am învățat de la lideri precum Violeta Țăran”, a spus Gheorghe Șoldan în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu cetățenii din Berchișești.

El a precizat că Violeta Țăran este unul dintre oamenii care i-au fost aproape încă de când era președinte la liga studenților social-democrați și, mai apoi, președintele tinerilor din PSD Suceava. „M-am întâlnit cu locuitorii din Berchișești și le-am cerut un singur lucru: așa cum au avut încredere într-un primar tânăr, care nu i-a dezamăgit în toți acești ani, le cer acum să aibă încredere și într-un președinte de consiliul județean tânăr. Vreau să demonstrez că, alături de echipa mea, din care fac parte Violeta Țăran și alți primari gospodari, putem dezvolta acest județ și putem oferi tinerilor mult mai multe oportunități de a rămâne acasă și de a nu mai alege străinătatea sau alte județe, pentru un trai mai bun”, a încheiat Șoldan.