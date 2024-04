În linie dreaptă

AUR și-a lansat sâmbătă, la Casa de Cultură din Suceava, candidații pentru funcția de primar al municipiului Suceava și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava. Este vorba de preotul Cătălin Axinte, de la Biserica Sf. Mina din cartierul Obcini, respectiv Neculai Miron, primarul comunei Bosanci. Evenimentul a avut loc în prezența președintelui AUR, George Simion.

Maestru de ceremonii a fost profesorul universitar Veronica Grosu, nimeni altul decât candidatul AUR din județul Suceava pe listele pentru Parlamentul European.

După intonarea imnului național al României, așa cum se întâmplă la toate acțiunile AUR, pe scenă a intrat George Simion, pe melodia cântată de George Mucea, ”Cântă cucu-n Bucovina”.

”Respect Vasile Mucea, respect Ciprian Porumbescu, respect Anița Nandriș, respect Vasile Motrescu”, au fost primele cuvinte rostite de George Simion.

Acesta a avut un discurs pigmentat cu citate patriotice, în care i-a atacat pe reprezentanții PNL și PSD din Suceava, acuzând un blat între cele două partide.

”Prin sate latră câinii, nu mai găsești pe nimeni. Toți tinerii sunt ori la Iași, ori la București, ori în Italia, ori la Londra. Asta este durerea noastră cea mai mare și dorința mea, alături de voi, este să îndreptăm această greșeală. Am încredere că vom câștiga această bătălie cu oameni potriviți, așa cum a făcut odată Ștefan cel Mare. Am mare încredere în voi că veți face alegerea potrivită pe data de 9 iunie. Am mare încredere în acești oameni din spatele meu și fața voastră (Veronica Grosu, Cătălin Axinte și Neculai Miron) că sunt oameni curați, că sunt oameni cinstiți, că sunt oameni cu frică de Dumnezeu, că nu fac blat cu Partidul Comasat Român.

Sunt unii care se plâng că muncesc de două luni, că sunt obosiți, că nu au fost puși pe locul unu sau doi. Ai venit aici să fii pus pe vreun loc? Ai venit să luptăm cu Flutur și cu gașca lor. Când am venit spre Casa de Cultură a fost sufocant la câte bannere și corturi am văzut, câți bani aruncă în lupta asta. Zeci de milioane de euro pe care i-au luat din buzunarele voastre.

Nu vreau să fac blat cu nimeni și nu vreau să fiu vânzător și nu vreau să mă încurc cu trădători și vânzători, iar acum, în 2024, Bucovina are șansa de a face opoziție, de a duce o luptă dreaptă și cinstită”, a transmis George Simion, care a încheiat urându-le succes celor doi candidați la lansarea cărora a participat.

Ce au transmis Cătălin Axinte și Neculai Miron

Invitat pe scenă, preotul Cătălin Miron a mărturisit că are emoții, chiar dacă vorbește în fața a sute sau chiar mii de oameni la Biserica Sf. Mina, acolo unde a slujit până acum.

”Sunt Cătălin Axinte. Omul, preotul, bucovineanul dumneavoastră. AUR este un partid în care mă regăsesc cu sufletul și ființa mea, între cei patru stâlpi pe care se clădește acest frumos partid. E anul schimbării de sistem. Puterea celor care ne conduc astăzi stă în umilința noastră, în faptul că ei așa ne vor cu capul plecat. Hai să ne trezim. Sunteți cei mai curajoși, cei mai viteji, descoperiți-vă. Pe vremea voievodului Ștefan cel Mare era voievodul și poporul. Astăzi, sunt eu, omul, preotul, bucovineanul dumneavoastră și societatea civilă, poporul român. Am două principii pe care mi le-am cultivat: libertatea și demnitatea și vreau să le insuflu aceste principii și sucevenilor”, a spus Cătălin Axinte.

Candidatul AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava și-a arătat convingerea că doar ”cu ajutorul lui Dumnezeu vom face lucruri mărețe”.

”Vreau în primul rând să-i mulțumesc lui Dumnezeu, care ne-a binecuvântat țara cu pace, ne-a binecuvântat cu o ploaie, benefică fiecăruia dintre noi și în special pentru agricultori, pe care politicile actuale îi direcționează către faliment. Vreau să spun că în orice domeniu am profesat, fie că este social, spiritual sau politic, ca model, ca lider, pentru mine a fost, este și va rămâne Isus Hristos. Spun asta pentru că am venit în administrația publică nu ca să mi se slujească, nu ca să mi se dea, ci ca să ofer, ca să dau. Și vreau să vă spun că salariul pe care l-am încasat în primul mandat l-am donat văduvelor și orfanilor”, a menționat Neculai Miron.

Și Veronica Grosu și-a exprimat convingerea ”că Suceava va obține cel mai bun scor la alegerile europarlamentare din acest an, dar asta înseamnă că românii ne vor da un cec de încredere în alb și va trebui să nu-i dezamăgim. Eu cred că nici un român, nici un creștin de bună credință nu poate vota un alt partid decât AUR”.