Drumul cel drept

Dan Chidoveț, primarul comunei Dărmănești, a plecat în cursa pentru al cincilea mandat. La evenimentul prilejuit de lansarea acestuia au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul Ioan Balan, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, precum și primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea.

La ultimele alegeri, cele din 2020, Dan Chidoveț a ieșit primar cu un procent de 86,99%, fiindu-i necesar un singur vot pentru a atinge borna de 87%, motiv pentru care consideră că ”e o apreciere din partea cetățenilor că mi-am făcut datoria de primar”.

”Candidez pentru un nou mandat pentru a duce la îndeplinire proiectele pe care le-am început, nu pentru cele pe care am de gând să le fac. Dacă e să calculez, o dată la două luni și jumătate am depus câte un proiect, iar asta înseamnă că în cele patru mandate am realizat circa 100 de proiecte. Poate unele sunt mai mici, dar trebuie știut că și acestea necesită timp și bani pentru proiectare, studii de fezabilitate și celelalte acte necesare. Proiectul de aducțiune cu apă început în 2017 a stagnat din cauza constructorului, dar am reușit să-l deblocăm și în maxim o lună se vor relua lucrările. Urmează un alt proiect major, respectiv introducerea de gaz metan, un proiect în valoare de 7,35 de milioane de euro, urmează să fie implementat, iar în acest moment suntem în faza obținerii unor avize, iar în luna mai va fi depusă proiectarea pentru a putea începe execuția. Pentru mandatul care urmează îmi propun să asfaltez drumurile, iar prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, în valoare de aproape 2 milioane de euro, se vor asfalta alți circa 8 kilometri de drumuri, unul în Dărmănești și două în Măriței. De asemenea, este un alt drum, investiție derulată prin Compania Națională de Investiții, pe calamități, unul în Dărmănești și altul în Mărițeia Mică. Tot în perioada asta s-au pus 3.000 de becuri led pentru iluminatul public, iar acesta este asigurat pe toată perioada nopții și nu doar două ore seara și jumătate de oră dimineața, așa cum era înainte. Am găsit un pliant de când am candidat acum mulți ani, iar din cele 13 obiective pe care mi le-am propus am realizat aproape 11, dar celelalte nu din vina noastră. Oricum, și acestea vor fi finalizate în următorii ani”, a arătat Dan Chidoveț.

Președintele CJ Suceava a spus că primarul din Dărmănești este un exemplu pe care îl oferă altor primari.

”Am venit la un copil de suflet al meu din punct de vedere politic și o spun cu foarte mare sinceritate. Atât de mult mi-am dorit și îmi doresc să îl clonez pe Dănuț Chidoveț și în alte părți și îl folosesc ca exemplu pe unde merg. Îmi amintesc cum arăta această comună înainte de a veni el la Primărie, câte frâne au fost puse, cu inundațiile care au fost și am făcut case aici, am venit cu elicoptere, chiar și un președinte de țară a fost aici, adică am fost solidari la greu. Vă sunt extrem de recunoscători că ați fost alături de mine în toate momentele și tot timpul v-am dat exemplu”, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur

Cuvinte de laudă au avut și deputatul Ioan Balan, respectiv Irina Vasilciuc.

”Îmi face plăcere să susțin o echipă deosebit de performantă, iar între președintele Gheorghe Flutur și primarul Dănuț Chidoveț este o simbioză perfectă, iar lucrurile funcționează nu bine, ci foarte bine. Dărmănești arată ca o localitate de oriunde de afară și acesta este meritul actualului primar”, a menționat Ioan Balan.

”Noi toți te apreciem și îți suntem alături și suntem foarte mândri de rezultatele muncii tale”, a fost mesajul scurt și la obiect al Irinei Vasilciuc.