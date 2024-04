Independent

Una dintre cele mai interesante de urmărit candidaturi la alegerile locale din municipiul Suceava este cea a omului de afaceri Adrian Arămescu, a cărui popularitate în rândul locuitorilor urbei l-a ajutat să strângă în timp record numărul de semnături necesare pentru a candida independent la Consiliul Local.

La finele săptămânii trecute, Adrian Arămescu, cu dosarul de candidatură și listele de semnături de susținere, mult peste numărul minim necesar, s-a prezentat la Biroul Electoral Municipal Suceava, parcurgând toate etapele necesare înregistrării sale în competiția electorală, ca independent.

„În prima fază, când am decis să merg ca independent, mi s-a părut că e prea greu de răzbit, la ce cerințe sunt și cum trebuie să te lupți de unul singur...Dar când am început să iau contact cu cetățenii Sucevei, ca să strâng semnături, am văzut că am fost foarte bine primit și sprijinit. În foarte scurt timp am strâns mult mai multe semnături decât era necesar – și nu sunt deloc puține, sunt aproape ca pentru un candidat de primar”, a spus Arămescu, care este, cel puțin deocamdată, singurul candidat independent înscris oficial în cursa electorală, cu dosar complet, depus la BEM.

În perioada următoare, consilierul local „plecat” de la PNL, care vrea să rămână independent, pentru a se putea exprima și vota așa cum consideră el că este în interesul cetățenilor și a urbei, nu după cum îi cere partidul, oricare ar fi acela, se va concentra pe întocmirea unui program electoral pe care să-l ducă la îndeplinire în Consiliul Local, prin proiecte concrete.

Unul dintre acestea vizează transformarea sediului de Primărie de la Burdujeni într-unul complet funcțional, în care să poată fi plătite taxele și impozitele de către cei peste 30.000 de locuitori ai cartierului, fără a mai fi nevoiți să meargă la sediul administrației locale, în Areni.

„Cu siguranță, se pot găsi soluții să nu mai punem oamenii pe drumuri și nici să-i punem la cheltuială pentru a da bani la bugetul local, prin plata de taxe și impozite. Ar fi o măsură benefică și fluidizării traficului rutier, pentru că nu ar mai face un drum în plus până la sediul Primăriei, unde cu greu ar găsi loc de parcare, s-ar aglomera și pentru cei care vin acolo din celelalte cartiere...Să meargă cu autobuzul ar fi o cheltuială suplimentară pentru cei care nu au abonamente”, consideră Adrian Arămescu.

Tot pentru fluidizarea traficului rutier, dar și pentru refacerea rapidă a gropilor care apar pe străzi, acesta promite că va veni cu o serie de idei interesante, pentru care se va „bate” în Consiliul Local să fie aprobate și apoi puse în practică, fiind în interesul cetățenilor din toate cartierele Sucevei.