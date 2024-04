Luni, 22 Aprilie 2024 (16:40:47)

Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat la o întâlnire cu locuitorii din Poiana Stampei că această comună este una dintre cele mai frumoase din județul Suceava. Gheorghe Șoldan a precizat că Poiana Stampei este o adevărată poartă de intrare în județul Suceava, fiind condusă de un primar tânăr, Viluț Mezdrea, care avea doar 29 de ani când a fost ales pentru prima oară în această funcție, în anul 2012.

„Am fost prezent la Poiana Stampei, alături de echipa PSD Suceava, la depunerea candidaturilor primarului Viluț Mezdrea și ale consilierilor lui pentru un nou mandat.

Viluț Mezdrea a dus Poiana Stampei la un alt nivel și oricine poate vedea asta, pentru că această comună s-a dezvoltat foarte mult în toți acești ani. Oamenii au avut încredere într-un tânăr, într-o viziune tânără și au avut doar de câștigat. Tot 29 de ani aveam și eu când am fost ales cel mai tânăr parlamentar al județului Suceava. Astăzi, sunt unul dintre cei mai activi parlamentari la primul mandat, dar vreau mai mult pentru județul Suceava, a cărui dezvoltare pierde teren în fața celorlalte județe”, a transmis candidatul PSD pentru șefia județului. Gheorghe Șoldan a adăugat că el consideră că a venit momentul în care trebuie „să intre pe teren, la firul ierbii”, dar și că județul Suceava are nevoie de o nouă strategie, cu o viziune tânără. „Am în echipa mea primari precum Viluț Mezdrea, am nevoie doar de sprijinul cât mai multor suceveni. Al celor care vor o schimbare la nivel județean și care s-au săturat să audă același discurs de 16 ani”, a mai spus Gheorghe Șoldan.