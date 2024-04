14 aprilie – 26 mai 2024

La Muzeul de Istorie Suceava – Galeria cu Bolți, va avea loc, vineri, 19 aprilie 2024, la ora 13:00, vernisajul expoziției „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul în poveste”, expoziție personală, în an aniversar, pentru că artistul va împlini anul acesta, pe 4 mai, 85 de ani.

Dr. Constantin-Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, a spus că organizarea unei expoziții personale Costin Neamțu de către Muzeul Național al Bucovinei, în an aniversar, este o mare onoare și, în același timp, o mare responsabilitate.

„Artistul ne-a încredințat o zestre incomensurabilă pe care noi a trebuit s-o organizăm pe simeze și s-o prezentăm publicului fără a aduce cumva atingere rezonanțelor, gândurilor și ideilor pe care pictorul a reușit să le materializeze în culoare și să le dăruiască publicului. De asemenea, am ținut ca evenimentul să rămână viu pentru memorie: un modest catalog care cuprinde lucrările prezente la Suceava, la aniversarea a 85 de ani de viață”, a completat directorul general al Muzeului Național al Bucovinei.

Pendulând între figurativ și abstract...

Costin Neamțu, născut pe 4 mai 1939 la Corni - Liteni, în județul Suceava, este unul dintre reperele artelor plastice sucevene și, în același timp, al celor românești. Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București ca șef al promoției 1967, Costin Neamțu a urmat până la pensionare o carieră didactică.



Lucrările realizate de Costin Neamțu, spune directorul Emil Ursu, pendulând între figurativ și abstract, în acrilic, ulei, pastel sau colaj, trec de la elemente tradiționale la unele moderne, îmbinând, de multe ori, natura statică cu mișcarea.

În unul din albumele Costin Neamțu, criticul de artă Maria Magdalena Crișan spunea: „Costin Neamțu organizează imaginea realului, creează accente ce pun în valoare un potențial expresiv, un sistem de semne pasibil de a fi amplasamente în mediul ambiant, prin care forma și culoarea pot să definească perspectiva vizuală asupra unui spațiu, să creeze puncte de interes. Intensitatea cu care el trăiește acest proiect personal este cuceritoare. Construiește permanent, imaginează raporturi de forme, de structuri cromatice, folosește diverse tipuri de materialități, visează la mari proiecte de artă monumentală.”

Expoziții, trăiri, povești



Artist prolific, Costin Neamțu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala București, a expus în aproape toate orașele mari ale României și, de asemenea, și în străinătate, la Moscova, Berlin, Helsinki, Viena, Salzburg, Saint Quentin, Soissons, Seul, Lefkada, Beirut, Chișinău, Sankt Petersburg, Torino, Nowy Sacz, Madrid etc. În 1980, artistul sucevean Costin Neamțu a obținut premiul „Voronețiana” de la Suceava, pentru ca mai apoi să fie onorat cu numeroase alte recunoașteri ale valorii sale.

La vernisajul expoziţiei de artă plastică „Trăiri Iconice”, realizată de artiştii Cela şi Costin Neamţu, la Muzeul de Istorie Suceava, pe 5 septembrie 2018, „un regal de culoare, de echilibru, de spiritualitate”, artistul Costin Neamţu aprecia că atunci când cel care îi admiră o lucrare, un pastel, are o anumită trăire, înseamnă că lucrarea sa şi-a atins scopul şi a devenit un punct de comunicare între el, ca artist, şi cel care priveşte lucrarea.

Expoziția de pictură „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul în poveste”, ce va putea fi vizitată începând cu data de 19 aprilie 2024, la Muzeul de Istorie Suceava, va fi curatoriată de Lisandru Neamțu, pictor, fiul lui Costin Neamțu, și va fi prezentată de scriitorul Grigore Ilisei. Prețul unui bilet este 4 lei pentru adulți, 2 lei pentru pensionari și un leu pentru elevi/studenți.