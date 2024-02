Amendă penală

Un bărbat judecat pentru furt de masă lemnoasă și ultraj, după ce l-a amenințat pe pădurarul care l-a surprins în pădure, a fost condamnat de Judecătoria Gura Humorului la pedeapsa de 1.300 de lei amendă penală. O pedeapsă mai degrabă simbolică, am spune. E drept, pădurarul nu a fost agresat, ci ”doar” amenințat, însă chiar și așa, dacă sentința va rămâne în această formă, inculpatul va scăpa ușor din acest caz.

Judecătorii de la Gura Humorului i-au aplicat inculpatului Doru Ianț 900 de lei amendă penală pentru infracțiunea de ”furt de arbori doborâți sau rupți de fenomene naturale” și 1.000 de lei amendă penală pentru ultraj.

Prin contopirea celor două amenzi, cea mai mare plus o treime din a doua, a rezultat pedeapsa de 1.300 de lei amendă penală ori 130 de zile de detenție, dacă bărbatul nu va achita sancțiunea de ordin penal.

Atrage atenția că și în acest caz parte civilă este pădurarul Vasile Gocan, victimă în mai multe dosare de ultraj în ultimii ani.

De amintit că în urma clinciului din pădure, arma de vânătoare a pădurarului a ajuns în Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Prin decizia magistraților humoreni, arma de vânătoare îi va fi restituită pădurarului.

Pădurarul a avut și pretenții civile în acest caz, care însă au fost respinse de judecători. Inculpatul ar mai avea de achitat doar daune de 768 de lei, prejudiciul cu care s-a constituit parte civilă Ocolul Silvic Gura Humorului.

Sentința Judecătoriei Gura Humorului nu este definitivă și poate fi contestată la instanța superioară.

Un pădurar care a pierdut șirul conflictelor cu hoții de lemne

Pădurarul Vasile Gogan răspunde de Cantonul Silvic Pârâul Negru nr. 15, pe zona Berchișești – Păltinoasa, având în pază o suprafaţă de 742 de hectare de pădure. Bărbatul este pădurar de 23 de ani și este cunoscut ca un silvicultor care gestionează cu mână forte pădurea pe care o are în administrare.

Într-un articol recent din Monitorul de Suceava, Vasile Gogan a explicat că suprafața de pădure pe care o administrează este foarte expusă, fiind călcată de hoți din cel puțin patru direcții - Capu Codrului, Corlata, Ciprian Porumbescu și Păltinoasa.

El nu a contabilizat exact numărul de dosare penale în care a fost audiat ca victimă, iar despre amenințările verbale vorbește la general: ”Nu mai știu pe cineva care să aibă ceasurile pe care le am eu dormite în pădure... Amenințări primesc lunar, chiar săptămânal, am ajuns nici să nu le mai iau în calcul. În general hoții de lemne îmi știu de frică, îi țin sub control. Problema e când sunt mulți, prind curaj și de la strâns niște resturi de lemne ajung să încarce căruțe cu lemne. Cel mai greu moment a fost când unul a vrut să mă lovească direct cu toporul”, ne-a relatat pădurarul, subliniind însă că de cele mai multe ori atacatorii care au venit spre el au rămas fără topoare, reușind să îi deposedeze de acestea.

Cel mai delicat caz în care a fost implicat pădurarul a fost în octombrie 2021, când a fost înconjurat în pădure de un grup mare de romi, fiind lovit atât el, cât și un bărbat care îl însoțea.

În acel dosar principalii autori au primit pedepse cu executare.