În anul 1997, Consiliul Local Suceava a luat hotărârea de a aduce de la Fălticeni la Suceava şi de a susţine financiar echipa Foresta, tocmai promovată din Divizia B în prima ligă. Mă mândresc a susţine că, în calitate de consilier local în mandatul 1996-2000, după ce am avut serioase suspiciuni pe diverse direcţii, am devenit susţinător fără limite al aducerii la noi în oraş a fotbalului de Divizia A, fapt pentru care am intrat în conflict cu destui colegi consilieri, precum şi cu liderii autoproclamaţi ai Bazarului, care conform proiectului de hotărâre urma să devină principala sursă de finanţare a echipei. S-a constituit atunci SC Nord Club Foresta, societate comercială cu maimulţi acţionari, principalii fiind Eugen Huțu, patronul echipei până în acel an, şi Consiliul Local Suceava. E greu de povestit câte declaraţii a trebuit să dăm la Parchet noi, principalii iniţiatori ai asocierii: primarul Constantin Sofroni şi consilierii locali Marian Ionescu, Mihai Moldovan şi Doru Popovici. În cele din urmă, lucrurile s-au aşezat, iar Foresta a ajuns să umple tribunele etapă de etapă, să reziste un prim sezon în prima divizie şi să mai scrie apoi şi istorie pură: a bătut-o pe Dinamo, la Bucureşti, cu un 5-4 de legendă, după ce fusese condusă cu 4-0 la începutul reprizei secunde! A urmat retrogradarea, apoi o perioadă de alunecări în C şi reveniri în B, până când, deja de mulţi ani, ne-am afundat în Divizia C, făcând totuşi în ultimii ani tentative de promovare, eşuate toate, în B. Am aflat cu stupoare că pseudo-acționariatul moldovenesc e mai degrabă o himeră, ăla sau aia nemaiarătându-se prin bătătură, primarul Lungu s-a săturat şi el de balamuc, sistând finanţarea (după ce, ani de zile, nu s-au mai produs documente justificative pentru numeroase cheltuieli), consecinţă fiind nişte datorii neonorate către un antrenor despre care, să mă ierte toţi iubitorii echipei, să fiu al naibii dacă am auzit vreodată!... până acum, când am aflat că Foresta a fost depunctatădeja cu 4 puncte la începutul lunii, şi cu încă 4 acum câteva zile, pentru neachitarea unor datorii către Neica Nimeni... pardon: Ionuţ Mosteanu, cică antrenor! Aşa că Foresta tinde să devină o amintire. Păcat.