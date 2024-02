Măsură judecători

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni au solicitat arestarea preventivă a unui individ care a fost implicat într-un accident rutier pe E 85, la Roșiori. Accidentul în sine nu a fost grav, rezultând rănirea ușoară a unui bărbat, dar inculpatul era în stare avansată de ebrietate și avea permisul de conducere anulat. Mai mult, permisul fusese anulat în urma unei condamnări pentru... conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Judecătoria Fălticeni a admis propunerea procurorilor doar în parte, în sensul că a emis mandatul de 30 de zile, dar a stabilit măsura mai blândă a arestului la domiciliu.

Nicolae Filip nu are voie să părăsească domiciliul ales pentru executarea arestului la domiciliu.

După cum am arătat în Monitorul de Suceava într-un articol precedent, pe 22 februarie, în jurul orei 19.20, Poliția municipiului Fălticeni a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că pe E 85, la Roșiori, a avut loc un accident.

La fața locului s-a constatat că două mașini care circulau pe același sens de mers au intrat în coliziune față-spate.

Polițiștii au constatat că șoferul care a provocat accidentul avea o concentrație de 0,89 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, baza de date a indicat și că ”șoferul” are permisul de conducere anulat.

Ulterior, probele de sânge au indicat alcoolemiile de 1,91 în sânge, proba I, respectiv 1,80 în sânge, proba doi.

Nicolae Filip s-ar afla și în termenul de încercare al primei condamnări pentru conducere sub influența alcoolului, care a fost cu suspendare, iar acum a fost pus din nou sub acuzare pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

Din păcate, constatăm și în acest caz că deși judecătorii manifestă clemență față de autorii de infracțiuni rutiere și de obicei le aplică pedepse cu suspendare, o parte din ei nu percep corect mesajul și comit noi infracțiuni. În caz de recidivă în termenul de încercare drumul către pușcărie este cât se poate de clar.