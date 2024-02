Activități

Bibliotecile școlare/ CDI (Centrele de Documentare și Informare) din județul Suceava au celebrat joi, 16 februarie, Ziua Națională a Lecturii.

Manifestarea a avut ca temă „Creatorii de cultură română - creatorii de școală - O abordare integrată a lecturii” și a cuprins o serie remarcabilă de activități, atât cu prezență fizică, cât și online: dezbateri, cercuri de lectură, workshop-uri, recitaluri de poezie, studii de caz, expoziții (de carte, de noutăți editoriale, de afișe după lecturile preferate, de desene),lecturi interactive, prezentări de carte, conferințe, concursuri de prezentări de carte, recenzii de carte, concursuri de sloganuri, întâlniri cu scriitorii/ traducătorii, lansări de carte, prezentări de benzi desenate, șezători literare.

Evenimentul a permis valorificarea cunoștințelor și creativității elevilor, dar și exprimarea abilităților lor de a identifica, înţelege, interpreta, crea și comunica, parcurgând împreună publicații aflate în colecțiile bibliotecii școlare/ CDI.

Activitățile s-au derulat concomitent în bibliotecile școlare/ CDI din cele opt zone metodice, astfel: Zona Metodică Gura Humorului (responsabil: bibliotecar școlar metodist Lăcrămioara Lupăescu, de la Școala Gimnazială Berchișești, dezbateri, recomandări bibliografice, cerc de lectură etc.); Zona Metodică 1 Suceava (responsabil: bibliotecar școlar metodist Lăcrămioara Andrei, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, recital de poezie, studii de caz, expoziție de desene etc.); Zona Metodică 2 Suceava (responsabil: bibliotecar școlar metodist Oana Monica Motrici, Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava, cerc de lectură, prezentare de carte etc.); Zona Metodică 3 Suceava (responsabil: bibliotecar școlar metodist Mariana Barbă, Școala Gimnazială Bosanci, expoziție de carte, prezentare de carte, lecturare etc.); Zona Metodică Rădăuți, Solca și Siret (responsabil: bibliotecar școlar metodist Andreea Ciobara, Colegiul Național ,,Eudoxiu Hurmuzachi”, concurs de recenzii, prezentări, lecturare împreună cu refugiați ai Centrului de Imigrări etc.); Zona Metodică Fălticeni (responsabil: bibliotecar școlar metodist Marcela Pavăl, Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești, întâlnire cu scriitori/ traducători, lansare de carte, cerc de lectură etc.); Zona Metodică Vatra Dornei (responsabil bibliotecar școlar metodist Rodica Crăciun, Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, recital de poezie, lansare de carte, șezătoare literară, cartea mea preferată, personaje din povești etc.); Zona Metodică Câmpulung Moldovenesc (responsabil bibliotecar școlar metodist Gabriela Nistor, Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama, afișe, expoziție de carte, recital de poezie etc.)

„Le mulțumim tuturor celor implicați în această manifestare cu adevărat relevantă pentru dezvoltarea literației elevilor!”, a menționat prof. Daniela Argatu, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava, coordonator biblioteci școlare/ CDI.